Şenol Güneş, Adriano'yu riske etmeyecek

Baldırında ufak bir yırtık oluşan ve bireysel çalışmalarla haftayı kapatan Adriano, derbide oynamak istediğini söyledi. Şenol Güneş’in salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Leipzig maçını da düşünerek Brezilyalı oyuncuyu riske etmeyeceği ve sağ bekte Gary Medel’e şans vereceği belirtildi.

Adriano

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