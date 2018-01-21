Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Talisca'nın 30 ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, maçın genelinde daha fazla atak yaptıklarını, oyuna hakim olduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi. Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İki tarafta istekli başladı. Başlangıçta Sivas'taki golün benzerini yedik. O da bizi epey etkiledi. Hem rakibin hem bizim gol pozisyonlarımız oldu. Rakibin ikinci yarı başında iki net gol pozisyonu oldu. Maçın genelinde daha fazla atak yapan, oyuna hakim olan, pozisyon bulan taraf bizdik. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Ama daha az pozisyon vermemizi gerekiyordu. Hamlelerimiz hücuma çıkışta iyi ama top kullanmada daha dikkatli olmalıyız."
"Rakipte dirençliydi, çok koştu. Rakibin kazanma ve oynama hırsı, koşu temposu iyiydi. Savunma anlamında hatalarımız eksiklerimiz var. Yediğimiz golde olduğu gibi. Bizde iyiydik. Onun dışında iyiyiz. İkinci yarıya kazanarak başladık. Önümüzde 4 lig maçı var. Bu maçları kazanabilirsek performans ve moral olarak iyi olacağız"
SAMUEL ETO'O AÇIKLAMASI!
"Eto'oyla ilgili benim bildiğim bir şey yok. Yönetim ve başkan yapıyor, forvetle ilgileniyoruz. Zaman gösterecek. Transferi yönetim veya başkan yapar. Eto'o ile ilgili bana bulaşan bir bilgi yok"
"TALISCA YÜREKTEN OYNADI"
"Talisca yetenekli bir oyuncu, hem ofansif hem de defansif olarak kazanma hırsı yüksekti. Top kazanma anlayışı etkindi, oldukça iyiyi yürekten oynadı. Tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder"
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
"Oyunda değişikliklerimiz oluyor defans göbeğinde iki değişiklik oldu. Az oynayanları oynatmaya çalıştık, orta saha ve önde her oyuncu değişebilir. Bunlara alışacağız, buna ihtiyacımızı var, herkes oynayacak, değişecek. Çalışmalar da olumluydu. Tosic var. İyiyiz, fizik olarak daha iyi olacağız ve form yakalayacağımızı düşünüyorum. Kanattan gelmenin yanında ortadan geleceğimizi gördük. Zaman zaman ortadan geldik. Bunu daha fazla yaparsak istediğimizi elde edebiliriz. Daha az pozisyon vermeliyiz. Fazla pozisyon verdik"
VAGNER LOVE SORUSU ÜZERİNE İSİM ÜZERİNDE DURMAK İSTEMEDİ!
"Transferle ilgilenmiyorum. Oyuncu almak para meselesidir. Başkan, Messi, Suarez'i de alsa ben 'Hayır' demem. Bakarsınız alır. İsim üstünde durmak doğru değil."
"PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"
"Çok puan kaybettik. Puan kaybına tahammülümüz yok. Takım olarak gidiyoruz ama puan olarak gerideyiz. Öndeki takımların ne yapacağına bakmayacağız, sadece önümüzdeki olan maçı kazanmaya bakacağız. Skor ne olursa öne geçer geriye düşebiliriz ama kendi oyunumuzu oynayacağız"
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