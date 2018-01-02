Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarı değerlendirmesi yaparken gelecekle ilgili açıklamalar yaptı. Milliyet'e konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Cenk Tosun ve Arda Turan'ın transferinden, Quaresma'ya, en sevdiği oyuncudan Fatih Terim'e kadar birçok konuda yorumlarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in röportajından öne çıkanlar...
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SOSYAL MEDYADAKİ İSTİFA YORUMLARI...
"Sosyal medyayı takip etmiyorum. Bana yansıyan ifadelerde bir istifa kampanyası başladığı ardından da taraftar tepki gösterdikten sonra bunun kapandığını duydum. Birisini yemek ya da yedirmek değil olay. Yemek isteyen karşıma gelsin."
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"Yapılan tepkileri doğru bulmayabilirsin. Ama Türkiye burası. Sadece benim üzerime yapılan bir şey değil bu. Tudor geçen sene geldi. Alınması ile bırakılmasını değerlendirin. Hangisi daha yanlış? Bir işin gerçeği var. Biz gittiğimizde bile anlaşılamadığımız şeyler olacak. Wenger için gitsin dendi sözleşme uzattı."
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"ÖNÜMÜZDE 10-15 SENE VAR"
"Dortmund, Köln’ün hocasını aldı. Ne zaman aldı? En alt takımdan hoca aldı. 3-0 önde olan maçı 4-3 kaybediyor ve hocayı alıyor. Adamlar sonuca bakmıyor. Doğrular varsa kim ne derse desin önemli değil. Medyanın eleştirisi yok değil tabii ki."
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"Biz doğru olan eleştirileri de alırız. Ben başkasının izinde gidersem onun istediklerini yaparım. Kendi inandıklarımı yaparsam kendi izimden giderim. 50 senedir bu işin içindeyim. Bu kampanyalara baksam ilk gün bırakıp giderdim. Ben mücadeleyi severim. Önümüzde daha 10-15 sene var."
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OYUNCULARIN MAÇ SEÇME ELEŞTİRİLERİYLE İLGİLİ...
"Buraya girerken farklı, Cumhurbaşkanı’nın odasına girerken farklı girersin. Kayseri maçında rakip 10 kişiyken az pozisyon ürettik. Bunu kabul ediyorum. Sivas maçında da pozisyon ürettik ama değerlendiremedik. Avrupa maçının heyecanı kimse aynı için olmaz. Senin için bile olmaz. Bu oyuncu maç seçti anlamına gelmez. "
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"Oyuncu işini iyi yapmaya çalışacak. Sivas maçında fiziksel olarak düştük biraz. Rakibin direncini de artırdık. Bu eleştirilebilir ama genel olarak isteksizlik diye bir şey yok. Leipzig maçında iyi direndik ama adamlar bir sürü pozisyon buldu. Cenk, Porto maçındaki golü kaç metreden attı. Sivas maçında kaç tane şut attı ama olmadı. Bazen hak ettiğin maçı kazanamıyorsun."
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"HİÇBİR MAÇTA YENİLGİYİ HAK ETMEDİK"
"Ligin ilk yarısında kaybettiğimiz hiçbir maçta mağlubiyeti hak etmedik. Bu kadar kolay puan kayıpları olmamalı. Rakibe bakıyorsun hepsi ‘Beşiktaş iyi’ diyor. Ama daha iyi olmamız lazım ki kazanalım. "
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"Önceki halimizle bu sonuçları aldık demek ki daha iyi olmalıyız. Barcelona da üstün oynuyor ama kaybedebiliyor. Sadece bunun sık sık olmaması lazım. Takımımızın fiziksel düşüşü olabilir. Sivas maçında oyun coşkusu yoktu."
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"TERİM'İN KATKISINI ZAMANLA GÖRECEĞİZ"
"Dört büyüklerde çalışan bir hocanın hedefi ne olabilir! Fatih hoca, Galatasaray’ın hocasıdır, o camianın içinden çıkmıştır. Ne kadar katkı yapacağı zamanla görülecek. Aykut hoca da var. Dört büyükleri yarışa sokan şeyler bütçeleri, oyuncuları, yönetimi. Kısacası her şeyi. Birini ayıramazsın. Beşiktaş camiasının da katkısı çok büyük başarıda."
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"Başarısızlık da hep beraber olabilecek bir şey. Camialar güçlüdür. Tabii dört büyüklerin tecrübesi de var. Galatasaray kötü gitmiyor. Bizim için ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan puan kayıpları var. Sivas’ı yensek çok iyi olacaktı. Şimdiyse her maçı kazanmaya talibiz. Bu gücümüz var. Durum bu kadar basit."
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"QUARESMA'YA BAZEN KIZIYORUM"
"Kopma şeklinde değil. Tartışmalar her zaman saha içinde olabilir. Etkinliğin azaldığı zamanlar olur. Quaresma, Osmanlı maçında iyiydi. Sivas maçında neleri yapamadı? Ortasını yine yaptı ama Sivas’ta buluşamadılar. Onları gol yapsalar asist yaptı diyecektik. Ricardo’yu dışarı alırken Lens’i koydum."
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"Negredo’nun yerine Cenk’i daha hareketli diye aldım. Şutlar attı, gol olsa ‘oh ne güzel değişiklik’ denecekti. Neye kızıyorum? Orta açacağı zaman bazen topu çekiyor ikincisinde atıyor. O da bazen gollük pas olabiliyor. Adam gol attığı zaman bravo. Pas verip gol olmadığı zaman olmadı."
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TAKIMDAKİ EN ÇOK ÇALIŞAN...
"Ricardo işini seven birisi. Gayret gösteriyor. En çok çalışan oyuncu. Eleştiri tamam. Ama kötü sonuçtan sonra bu iki ismi suçlamak doğru değil. Talisca da toplar getirdi, frikik attı, kafa vurdu. Bunlar gol olsa, yine bravo. Talisca’nın etkinliğinde azalma var."
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FENERBAHÇE MAÇINDA KJAER'LE YAŞANANLAR!
"Sinirli bir adam değilim. Öfke kontrolüm her zaman vardır. İnsanların kabul etmeyeceği düşünceleri sindirip içimde bastırmaya çalışırım. Kabul edemeyeceğim konularda patlarım. Saha içinde hırsım vardır. Fenerbahçe maçında (Kjaer) tokatlama falan yoktu. Temas olmadığı halde işlenmek istendi. Yardımcımı bırakın kimseye vurmayı düşünmem."
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"Tokat atılır mı birisine, yakışır mı? Agresif bir adam değilim asla. Kabul etmediğim şeylerde saldırgan görünebilirim. Yıkmak, dökmek olmaz. Yaptığım işin karşılığını almak isterim. Herkesten de isterim. Emeğimin karşılığını alamadığım zaman söylemlerim olur."
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İLK YARININ EN İYİLERİ
"Pepe iyiydi. Genelde iyi oyuncularımız vardı. Ama daha üstüne koyabilecek oyuncularımız da var. Pepe iyiydi genel olarak ama Sivas maçında o da hatalar yaptı. Fabri de iyi değildi."
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EN SEVDİĞİ OYUNCU ARAS!
"Soyunma odalarında oyuncuların tabii ki esprili yaklaştıkları olmuştur bana karşı. Ben ciddi şaka yaparım. Ama oyuncu yakalar onu. Her oyuncuya espri yapabilirim tabii ki. Oyuncu ayıramam. En çok sevdiğim oyuncu Aras o da oynamıyor (Gülüyor). Yetenekli bir oyuncu fakat sıra gelmedi ona"
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"Pepe, Atiba, Tosic, Babel çok profesyonel oyuncular. Onlar iyiyse ben onlardan uzak dururum. Sorun varsa konuşurum. İyi yapana dokunma. Asıl şımarana, içinde sorun olana bak!"
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"İLK 5 HAFTA ÇOK ÖNEMLİ!"
"Biz her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Rakibimiz de ciddi hazırlanırsa iyi olur. Bayern maçını ayrı bir yere koyuyorum. Şu anda ligde oynayacağımız maçlar çok önemli. Bayern ayrı bir statü. Türkiye ligi ile ayrı kulvar. Şu anda benim hedefim ilk 5 hafta... "
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"Biz ligde kendi düşündüğümüzü yaparsak ivmeyi kazanırız. Bu maçlardan alınacak sonuçlar Bayern maçını da etkileyebilir. Ligde iyi oynamazsak tartışılırız. Biz de kendi kendimize tartışırız. İlk beş haftadaki takımlar çok zor takımlar. Bu seneyi başarılı olarak görmüyoruz. 30 puan bizim için iyi değil."
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"BAYERN MÜNİH'TEN KORKMUYORUM!"
"Ben hiçbir takımdan korkmam. Herkesin yorumuna saygı duyuyorum. ‘Gruptan çıkamaz’ da demişlerdi. Bayern maçında benim oynayacağım futbol önemli. Rakibimiz evet güçlü. Onların da bizim de dönemimiz önemli. Grupta her zaman kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık. Bayern’de de aynı şeyi yapacağız. Monaco’nun da iyi oyuncuları vardı. Ama biz günümüzdeydik."
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GİTMEK İSTEYENE KAPI AÇIK!
"Ben oyunumda başarılıysam, bunun içinde başarısız olan oyuncuları değiştiririm. Ben Bayern maçına olumsuz bakmıyorum. Ben olumsuzlukları yenerek geldim bugünlere. Beşiktaş da sıkıntılardan buralara geldi. Sivas maçında benim geldiğim zamandan kadroda ilk 11’de olan bir tek Atiba vardı. Biz hem başarılıyız hem değişiklik yapıyoruz. Ben futbol oynamak istiyorum. ‘Bu kadro ile başarılı olacağım’ diyorum. Ama gitmek isteyen futbolcu da gidebilir."
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"Teknik adam fikir verir. Pahalı bir oyuncu alamam, kulübün durumunu biliyorum. Yönetim ‘paraya ihtiyacım var, satacağım’ diyor. Demba Ba, Ersan, Marcelo öyle gitti. Kulübün kasasını başkan düşünüyor. PSG’de Neymar’ı başkan aldı. Transferi yönetim yapar. Ben ‘golcü lazım’ diyorum ve Suarez’i istiyorum! Böyle bir şey olur mu? Bu kulüpte herkes gelip geçici, camia kalıcı. Biz bilgileri veririz, ekonomik yönüne başkan karar verir."
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PLANLI İLERLEME VURGUSU!
"Oyuncuların hepsi özünde iyi. Ricardo tartışılıyor, işini seviyor ama. Caner ayrı. Tolga’nın sorunu olabilir. Tosic çok hırslı. Kırılma anları olabilir. Ben medyayı seviyorum. Onlarla anlaşamasam nasıl yaşayabilirim onlarla beraber? Elli sene de yavaş yavaş anlaşmaya başladık, 60’ta tamamlarız. (Gülüyor) Beşiktaş gruptan çıktı. Hadi kupayı da aldık. Her şeyi doğru mu yaptık? Bizim öyle bir planımız yok ki."
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"Kayserispor mesela ‘şampiyonluğa oynuyorum’ diyebilir. Sezon başında öyle bir düşüncesi var mıydı? Bir milyon alan oyuncu şampiyon olunca aynı parayı mı istiyor? Planlı ilerlemek lazım. Trabzonspor ikisini aynı anda yapamadığı için bu durumda. Bütçe dengesini her oyuncu yakalamalı."
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"Mesela Monaco satıştan 370 milyon Euro kazandı... 100 milyon Euro da harcadı. Beş golcüsü var. İkisini oynatıyor. Diğerlerini bekletiyor. Bizde iki golcü var. Bizim güzel şeylerimiz var. Yapabiliriz ama biraz samimiyet. 1-2 maç kazandığınızda en iyi takım biziz. Yok böyle bir şey. Futbolcunun fiyatı sana uygun değilse niye konuşuyorsun? Sen günü kurtarmaya çalışıyorsun."
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"Avrupa’da öyle bir şey yok. Uzun vadeli düşünüyor. Ülkelerin yapısı bu. Transfer dönemine bak. ‘Al al’ diye baskı yapılıyor. Sonra oyuncu kötü çıkınca ‘kim aldı bunları!’ deniliyor. Batıyor kulüp... Başkanımızın iyi özelliği bu. Her şeyin hesabını yapıyor. Ben her zaman söylüyorum. Bana bir şey dediysen yapacaksın. Benim doğrularım bu. İşime sarılıyorsam herkes sarılacak."
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"CENK'İN GİTMESİNİ İSTEMEM!"
"Cenk’in gitmesini tabii ki istemem. Ama giderse buna çözüm üretmek benim görevim. Gomez nasıl gitti? Sosa gitti. Hem şampiyon olup hem paranı kurtarıyorsun. Biz şu anda kendimizi zayıf görmüyoruz. ‘Yine şampiyon olacağız’ diyoruz. Ben kampa bir sürü genç aldım. Daha sonra da çok farklı bir kadro oldu. Şartlar öyle gelişti. Şu anda bir kadro var elimizde. Buradan gitmek isteyen oyuncu varsa gidecek."
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"MEMNUN OLMAYAN DURMASIN"
"Rapor belli. Yirmi oyuncu, üç kaleci... Fabri hep oynadı devam etti. Tolga’dan da memnunum. Leipzig maçında her şeyin karşılığını verdi. Fabri oyuna girmek istiyor. Ama bazen risk alması kötü. Talisca beğendiğim bir oyuncu. Ama mali tarafını başkan bilir. Ben her oyuncudan memnunum. Fakat oynamamaktan ya da takımdan memnun olmayan varsa durmasın hemen gitsin."
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ARDA TURAN AÇIKLAMASI!
- Yönetim 'arda gelmek istiyor' derse ne cevap verirsiniz?
"Tekrar söylüyorum. Elimde bir oyuncu grubu var. Bana bu kadro yeterli. Stoper Vida geldi. Tosic ve Pepe’den memnunum. Ama Vida da geldi. Mitrovic daha iyi oynayacak bir oyuncu. Defansif oynayan bir takımda daha iyi oynar. Hücum ettiğiniz zaman bire birde sıkıntı yaratabiliyor."
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"Vida’yı aldık. Şu anda stoper ihtiyacımız da kalmadı. Medel de hem orta saha hem stoper olarak alındı. Kanatlarda da iyi isimlerimiz var. Yani basit olarak bu kadro dan kimse gitmezse her bölgede elimde yeterli oyuncu var. Bu yüzden transfer yapmaya da gerek yok başka."
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ÇİFT FORVETLE İLGİLİ
Oynadık... Ama çift forvetle ortada sıkıntı yaşıyoruz. Eto’o’nun tarzı ile Negredo’nun tarzı bir değil. Negredo pivot santrfor. Cenk-Aboubakar daha uygundu. Aboubakar bizde kalsa Cenk, Babel o ve Demba Ba yeterdi. Negredo gayret ediyor. Bu bir üretme işi. Bazen istersin olmaz. Cenk de bazen duruyor. Santrfor durmaz. Onlar durursa, Babel’i Talisca’yı koyuyorum. Ama golcü kalırsa ortada olmuyor. Türk futbolu bu sorunları aşar. Yeter ki biz yeni yılda bir olalım. Sevgilerimizi negatife çevirmeyelim.
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"OĞUZHAN'IN EKSİKLERİ VAR"
"Zaman zaman maçlara yedek çıkması Oğuzhan’ın kötü olduğunu göstermez. Onun da iyi maçları var. Sivas maçı onun için bir ölçü değil. Tolgay da çok yetenekli. Oğuzhan hücumdaki katkısıyla, Tolgay da defansa yardımıyla iyi bir oyuncu. Kötü değil ama eksik kaldığı yönler var bunu kabul edebilirim."
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HAYALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ!
"Şampiyonlar Ligi finalini oynamak isterdim, ama şu anda hazır değiliz. Sonra da benim sürem yeter mi onu bilmiyorum! Benim hayatımda her şey oldu. Benim için kupa, ödül önemli değil. Ben bir işi yapıp karşılığını alırsam bu bana keyif veriyor. Milli Takım'da İtalya maçını hatırlarsın çok keyif almıştım. İdmanda bile keyif almalıyız. Herkesi şaşırtmalıyız. Halk da bunu yakalıyor. ‘Beşiktaş top oynamak istiyor’ diyor. Ben geride kalmama rağmen bunu söylüyorum. Beşiktaş’ın bana verdiği bu görev gerçekten gurur verici."
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