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Futbol

Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalar yaptı!

02.01.2018 - 10:49 | Güncelleme:

  • 1 Şenol Güneş'den bomba açıklamalar! Arda Turan'dan Cenk Tosun'a ve Quaresma'ya kadar...
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarı değerlendirmesi yaparken gelecekle ilgili açıklamalar yaptı. Milliyet'e konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Cenk Tosun ve Arda Turan'ın transferinden, Quaresma'ya, en sevdiği oyuncudan Fatih Terim'e kadar birçok konuda yorumlarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in röportajından öne çıkanlar...

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  • 2 Şenol Güneş'den bomba açıklamalar! Arda Turan'dan Cenk Tosun'a ve Quaresma'ya kadar...
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    SOSYAL MEDYADAKİ İSTİFA YORUMLARI...

    "Sosyal medyayı takip etmiyorum. Bana yansıyan ifadelerde bir istifa kampanyası başladığı ardından da taraftar tepki gösterdikten sonra bunun kapandığını duydum. Birisini yemek ya da yedirmek değil olay. Yemek isteyen karşıma gelsin."

  • 3 Şenol Güneş'den bomba açıklamalar! Arda Turan'dan Cenk Tosun'a ve Quaresma'ya kadar...
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    "Yapılan tepkileri doğru bulmayabilirsin. Ama Türkiye burası. Sadece benim üzerime yapılan bir şey değil bu. Tudor geçen sene geldi. Alınması ile bırakılmasını değerlendirin. Hangisi daha yanlış? Bir işin gerçeği var. Biz gittiğimizde bile anlaşılamadığımız şeyler olacak. Wenger için gitsin dendi sözleşme uzattı."

  • 4 Şenol Güneş'den bomba açıklamalar! Arda Turan'dan Cenk Tosun'a ve Quaresma'ya kadar...
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    "ÖNÜMÜZDE 10-15 SENE VAR"

    "Dortmund, Köln’ün hocasını aldı. Ne zaman aldı? En alt takımdan hoca aldı. 3-0 önde olan maçı 4-3 kaybediyor ve hocayı alıyor. Adamlar sonuca bakmıyor. Doğrular varsa kim ne derse desin önemli değil. Medyanın eleştirisi yok değil tabii ki."

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  • 5 Şenol Güneş'den bomba açıklamalar! Arda Turan'dan Cenk Tosun'a ve Quaresma'ya kadar...
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    "Biz doğru olan eleştirileri de alırız. Ben başkasının izinde gidersem onun istediklerini yaparım. Kendi inandıklarımı yaparsam kendi izimden giderim. 50 senedir bu işin içindeyim. Bu kampanyalara baksam ilk gün bırakıp giderdim. Ben mücadeleyi severim. Önümüzde daha 10-15 sene var."

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Yorumlar 13
  • Misafir 4 dakika önce
    Türk futbol tarihi sizi altın harflerle yazacak güzel adam...Yolunuz açık olsun.
  • Misafir 1 saat önce
    Burak,Umut,Selçuk,Cenk ve diğerleri.Tartışılabilir ama Türk futbolculara ne söylüyorsa uçuruyor.
  • Misafir 2 saat önce
    adamın boğazına sarılmışsın daha hala temas yok diyorsun.
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