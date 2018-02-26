Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, oyun içinde yaptığı tercihlerle de maça damga vurdu... İkinci yarıda beraberlik golünü atmasına rağmen savumadan Vida’yı alıp forvet Negredo’yu maça dahil eden ve sistemini 4-4-2 yapan Güneş, zaten elinde olan oyunu iyice rakip sahaya yıktı. Etkisiz kalan Love’ı da alıp Caner’i sahaya süren Güneş, yaptığı taktiksel hamlelerle, hiçbir etki gösteremeyen ve oyuna müdahale edemeyen Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman’ı mat etti.





Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi!











































































































































































Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi!