Şenol Güneş: Ben çağırınca oyuncular koşarak gelmeli

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından şöyle konuştu:

"Alanyaspor dönüşleri iyi yapan bir takımdı. Birçok maçta farklı geri düşmesine rağmen geri geldi. Bizim için zor maçtı. Hücum yapmak yerine geriye oynamamaız rakibe gol şansı vardı. 1-1'den sonra rakibin coşkusu oldu. İkinci yarıda oyuna hakimdik. Golü geç de olsa bulduk. Hakkımız olan bir galibiyetti, oyuncuları tebrik ediyorum."

'MEDEL-LENS GİRMEK İSTEMEDİ' İDDİASINA CEVAP

"Orta sahada oyuncu değişikliği yapmayı düşündüm. Değişiklik için isim söylemedim. Yavaş geliyorlardı kulübeye, 'Oyuna girmeyeceğim' gibi yürüyorlardı. Sonrasında Necip'i oyuna aldık. Kötü bir niyet yok. Ancak ben çağırdığım zaman oyuncular koşarak, heyecanla gelmeli."