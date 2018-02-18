Atiker Konyaspor ile başlayan kritik viraja kötü bir giriş yapan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, gergin geçen mücadele sonrası sakinliğini korudu. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre her ne kadar maçın ardından rakip teknik adam Mehmet Özdilek’le kısa süreli bir gerginlik yaşasa da tecrübeli hoca, soyunma odasında özeleştiride bulundu. Özellikle ilk yarıda kaçan net pozisyonlara dikkat çeken Güneş, tek sorumlunun verdiği hatalı kararlarla maçın tansiyonunu yükselten hakem Alper Ulusoy olmadığını ifade etti.

"O KAÇANLAR ATILACAKTI"

Farklı kazanılacak bir maçın berabere bitmesine anlam veremediğini söyleyen Güneş, “Bu kadar cömert davranırsak rakip de cezayı keser. Atmamız gereken pozisyonları yine kaçırdık. Bu sezon sık sık bu durumu yaşıyoruz. Hakem yanlış kararlar verdi, evet ama bu sonucu yalnız hakeme bağlarsak yanılırız. Nerede hatalar yaptık konuşmalıyız. Buna ben de dahilim. Kaçırdığımız pozisyonlar gol olsa kimse bunları konuşmayacaktı. O kaçanlar atılacaktı” ifadelerini kullandı.