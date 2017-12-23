Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

beIN Sports'un röportaj akışında bir aksama olduğu için röportaja geç gelen Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa bir tepki gösterdi. Güneş, ''Aslında konu o değil. Bunu daha önce Lig Tv olarak da yaptınız şimdi de beIN Sports olarak yapıyorsunuz.

Biz buraya gelme mecburiyetindeyiz. Süre uzayacak dediğinizde odama gittim. Arkadaşlar kendine göre bir şeyler konuşuyor. Ona göre bilgi versin kamuoyuna. Yanlış bilgiler vermesin. Kendi yaptığı hataları bize yıkmasınlar. Eleştiri yaparlar ama saygısızlık yapamazlar. Sizin suçlama yapacağınız kişi ben değilim. Kaybettiğimiz için üzülürüz kızarız ama başka bir saygısızlık yapmayız.'' açıklamalarını yaptı.

TÜMER METİN'DEN ŞENOL GÜNEŞ'E CEVAP

Maçla ilgili de yorumlarda bulunan Şenol Güneş, ''Oyuncuların her maçta temposu aynı olmayabilir. İlk dakikadan itibaren oyun kontrolü ve üstünlüğ bizdeydi. Vuruş tekniği olarak zayıf kaldık. Orta isabetimiz eksik oldu. Ortalara hareketsiz kaldık. Koşular eksik kaldı. Bir vuruş yaptık o da Negredo'nun vuruşuydu. Ön direğe koşamadık. Soldan sağdan ataklarımız oldu. Rakibin olmayacak şekilde attığı bir gol vardı. Rakipten sayı olarak fazlaydık ama rakibe uzak kalınca golü yedik. Dönen topta golü yedik. O pozisyonların daha barizini biz yakaladık ama atamadık. Biz oyun olarak ikinci yarının belli bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk. Bizim hatamız o. İlk yarıda da ikinci yarıda da skor almaya yakın oynadık. Arayışlarımız vardı. İkinci devrede Cenk'in yakaladığı pozisyonlar vardı. Talisca'yı ileri uca doğru sokmak istedik. Sabit durmasını istemedik. Biz vuramadık, gol atamadık. Seken topta rakip golü attı ve kazandı. Tempolar daha yukarı çıkabilirdi. Bu eleştirilebilir ama bunun üzerinden başka bir şey söylemek doğru değil. Konsantrasyon ve kazanma arzusu daha üst seviyede olmalıydı. Bizim gibi üst seviye takımların yememesi gereken goller. Hamle sayımız çok fazlaydı ama teknik becerimizin eksikliğini tartışabilirsiniz. Rakibin o kadar etkisiz gelen pozisyonda yediğimiz gol oyunun heyecanını başka bir noktaya çevirdi. Ben hiçbir takıma 'Savunma yapıyor' demedim. Benim ağzımdan bilgi verip kamuoyu yapmasınlar. Hiçbir takımın nasıl oynadığına karışmam. Oyunun çirkin tarafına giren bir durum varsa onu söylerim.'' ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Lig yarışı devam ediyor. Lider olmamız gerekirken, puan olarak geride kaldık. Ama kapatacağımızı düşünüyorum" dedi. Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi. Güneş, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Anlayışımızda öyleydi. Oyun üstünlüğümüz de vardı. Skor üstünlüğünü bulamadık. Bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi hücumda etkili paslarımız ve kenar ortada eksiklerimiz vardı. Yine buna rağmen öne geçmemiz gereken maçta maalesef geriye düştük. Beklenmeyecek bir gol yedik. Zaten iki gole de baktığımız zaman aynı şeyi yaşadık. Bir korner attılar seken topta da golü attılar. Oysa biz daha net pozisyonlar yakaladık ama gol atamadık. Rakip çok dirençli oynadı. İlk yarı ve ikinci yarı da çok iyiydik. Son bölümlerde oyun disiplininden koptuk. Rakipte bunu kullandı. Sivasspor'u tebrik ediyorum" dedi.



''HİÇBİR TAKIMIN NASIL OYNADIĞINI ELEŞTİRMEM''

Güneş, zaman zaman konuşulduğunu ancak hiçbir takımın nasıl oynadığıyla ilgili eleştirisi olmayacağını belirterek, "O rakip takımın oyun anlayışıdır. Malatya'da, Kayseri'de burada savunma anlayışıyla oynadılar biz açamadık diye benim şikayetim olmadı. Sadece zaman geçirmeye dönük rakip takımın oyun anlayışına hakemlerin izin vermesini doğru bulmadığımı söyledim. Bugün de Sivas onu yapmadı. Top oynamaya çalıştı. Gol attı gol de bulabilir. Buradaki algı operasyonunu anlamakta zorluk çekiyorum. Biz buna rağmen yenmeliydik. Son bölümdeki disiplinsizlik dışında kazanma şansımız olabilirdi. İki kötü gol yedik. Kaçan pozisyonlarımız var. Daha fazla pozisyon bulabilirdik. Kazanma arzumuz olabilirdi. Onları yapamadık. Bu oyunla da kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu. Negredo'nun oyundan çıkarılışının sorulması üzerine Güneş, "Negredo elinden gelen gayreti gösterdi ama sabit duruyordu. Bir tane stoperin üzerinden topa vurdu. Ön direğe yapılan ortalarda hamlesi yoktu. Stoperden kurtulup hareket eden oyuncu istedim o yüzden Cenk'i aldım. Belki Talisca'yı alıp Negredo'yu da tutabilirdim. Talisca'nın arkadan iyi gelmesini, şut atmasını beklediğim için Cenk'i düşündüm ama o da olmadı. Cenk'te pozisyon buldu şutları isabetli olsa golde bulabilirdi" şeklinde konuştu.



''EN AZ 10 PUAN KAYBIMIZ VAR''

İlk yarıda en az 10 puan kayıpları olduğunu aktaran Güneş, "Bugün hangi takımla çıksak en fazla 2-1 kaybederdik. Onun için bunun söylenecek bir tarafı yok. Bir başarısızlık varsa sorumlusu benim, bunu oyuncuya mal etmek doğru değil. Oyuncular da elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizim için hayal kırıklığı bugün üç puan alsak da eksi puanlarımız vardı. Ama bugün için beklediğimiz bir durum değildi. Beklenmeyen bir durumla karşılaştık" ifadelerini kullandı.



Maçın son bölümünde sahaya girmesinin hatırlatılması üzerine Güneş, "Oyun disiplinden kopmalar başlamış orada Tosic solda Adriano oyunu bıraktı gidiyordu. Aslında ben bağrıyordum ona o kadar kaybetti ki kendini ona sinirlendim. Stoperi bıraktı. Kopmalar da öyle başladı. Çıktığı her topu rakip aldı bu sefer. Defans geride, ofans önde herkes görevini değiştiği için o yüzden müdahale ettim. Hatta hakemde hakeme söylediğimi zannetti herhalde oda bana müdahale etti" dedi.

''DİĞER TAKIMLAR BİZİ İLGİLENDİRMEZ''

Diğer takımların ne yaptığıyla ilgilenmediğini anlatan Güneş, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Bizim için kayıp puanlar var. Bu takım iyi işler yaptı. İyi işler yapabileceğini düşünüyoruz. Ama şuanda ilk yarıda kendi kaybettiğimiz puanlarla, mazeretlerle bir yere gidilemez. Daha çok çalışıp telafi etmeye çalışacağız. Daha lig yarışı devam ediyor. Lider olmamız gerekirken, puan olarak geride kaldık. Ama kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.

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