Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu performansla beklenentilerin altında kalan Alvaro Negredo, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

İspanyol futbolcuyu Slovakya kampına götürmeyen Güneş, Başkan Fikret Orman’la önceki gün transfer zirvesi gerçekleştirdi. Listedeki ve görüşülen isimlerle ilgili olarak tecrübeli teknik adama bilgi veren Orman, başarılı hocaya bu konudaki görüşünü sordu.

Fanatik' in haberine göre; Güneş’in bu görüşme sırasında Trabzonspor formasıyla geçen sezon 25 lig maçında 23 gol atan eski öğrencisi Burak Yılmaz’ın alınmasını istedi. Bu talebi olumlu karşılayan Orman, 32 yaşındaki futbolcuyu da listeye ekledi.

Siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz konusunda Trabzonspor’la gelecek hafta içerisinde görüşmelere başlayacak. Orman, bu transferi takas ve bir miktar para formülüyle bitirmeyi planlıyor. Mali olarak küçülmeye giden Trabzonspor’daki yeni yönetim ise yıllık 3 milyon 550 bin euro kazanan Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Öte yandan Beşiktaş, Trabzonspor'u bu transfere ikna edebilmek için Vagner Love’ı takasta kullanabilir.