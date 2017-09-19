Şenol Güneş, Cenk Tosun'un golünü beğendi

Beşiktaş, Konyaspor maçında henüz 10. dakikada Cenk Tosun ile öne geçerken milli yıldızın attığı gol teknik direktör Şenol Güneş’i mest etti. Türkiye’nin en isabetli orta yapan isimlerinin başında gelen Caner Erkin’in adrese teslim ortasını kafasıyla ağlara gönderen Cenk’in golünün ardından tecrübeli teknik adamın sevinci gözlerinden okundu. Güneş, yedek kulübesinde oturan oyuncularına dönerek “Çok güzel gol” ifadeleriyle gole olan hayranlığını dile getirdi.

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