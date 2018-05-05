Fenerbahçe Doğuş ile Beşiktaş Sompo Japan arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında, saha içi koltuklarda oturan bazı sarı-lacivertli taraftarların başlarındaki sargı bezleri dikkat çekti. Kanarya'nın ezeli rakibinin konuk ettiği mücadelede saha kenarında kafalarında sargı bezleri ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göndermede bulundu. Bu olay sosyal medyada büyük yankı buldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER