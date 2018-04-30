Türk Telekom Stadı'nın uzun yıllar unutulmayacak bir derbi oynandı... Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray ile gergin bir haftayı geride bırakan Beşiktaş 31. haftada karşı karşıya geldi. İç sahada çok iyi bir seri yakalayan ve taraftarı ile rakiplerini geçmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek puanını 66 yaptı ve 21. şampiyonluğa yelken açtı... Zirve yolunda ağır bir yara alan Beşiktaş ise 62 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştıkları Kadıköy’deki olaylı Fenerbahçe derbisinde tribünden gelen yanacı madde sonucu yere yığılan Şenol Güneş’e “Geçmiş olsun” diyen taraftarlar kadar tepki gösterenler de vardı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Fenerbahçe cephesinin ‘Tiyatro’ olarak nitelendirdiği olaya Sarı-Kırmızılı tribünler maç öncesi ‘Yere yatsana, yere yatsana... Şenol Güneş , yere yatsana’ tezahüratlarıyla destek verdi.

FATİH TERİM AÇIKLAMA YAPTI

Maç öncesi Şenol Güneş'i ziyaret eden Fatih Terim, maç sonrasında buna da değinerek tribünlerin hareketini yorumladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şenol Güneş sadece meslektaşım değil, milli takımdan arkadaşım, birlikte oynadığımız uzun yıllar var. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Taraftarımız bir şeyler söylediğinde de elimi kaldırarak engelledim." şeklinde görüş belirtti.