2017-18 sezonda Süper Lig´in 24’üncü haftasında kafile ile birlikte Trabzon’a gelen Şenol Güneş ile havalimanında tartışan taraftar hakkında başlatılan soruşturmanın ardından uzlaşma yasası kapsamında verilen ceza belirlendi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Muhammet Sefa İsaoğlu, uzlaşma şartı olarak ‘sporda şiddete hayır’ konulu broşür dağıtması ve öfke kontrol eğitimine katılması istendi. Muhammet Sefa İsaoğlu bunu kabul edip yerine getirdiği ve ardından da dosyanın kapatıldığı kaydedildi. Muhammet Sefa İsaoğlu, “O günkü anlık bir tepkiydi. Daha sonra arkadaşlarla da konuştuğumda ‘Keşke Şenol hocaya bunu yapmasaydım’ dedim. Olayın ardından uzlaşma bürosundan Şenol Güneş’e ulaştılar. ‘Sporda şiddete hayır’ konulu broşür dağıtmam ve öfke kontrol eğitimine gitmem konusunda talebi oldu. Bunları yerine getirdim, Şenol hocanın da imzası alındı ve dosya tamamen kapandı” dedi.