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Şenol Güneş’in hemşerisi olduğunu ve daha önce de Güneş’i belinden ameliyat ettiğini belirten Yunus Aydın, "Yani Şenol Güneş’in kafasında bir kesik vardı. Damara gelmediği zaman zaten saçlı deri olduğu için öyle kan görünmemesi doğaldır. Doğru mu anlıyoruz?" sorusuna şu yanıtı verdi: