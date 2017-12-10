Beyaz TV'nin haberine göre; Kayserispor-Beşiktaş maçının devre arasında Şenol Güneş saldırıya uğradı.

Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçının devre arasında gergin anlar yaşandı. Penaltı kararı nedeniyle itirazlar yaşanırken soyunma odası tüneline futbolcular zorlukla girebildi.

Beyaz TV'nin iddiasına göre; takımlar soyunma odasına giderken koridora ses bombası atıldı, bunun ardından kimliği belirsiz bir kişinin Şenol Güneş'e yumruk ya da tokat attığı belirtildi.

Yorumcu Ahmet Çakar, konuyla ilgili, "Şenol Güneş'e fiziki bir saldırı var. Tam tokat demeyeyim. Arkadan bir saldırı oldu. Şenol Güneş'e çok yakın birisinden, birinci ağızdan alınan bilgidir. Bu vahim olayı hiç yakıştıramadım" dedi.

Olayın ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun Şenol Güneş'in yanına giderek durumunu sorduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri talep ettiği öne sürüldü.

KAYSERİSPOR BAŞKANI: BÖYLE BİR ŞEY YOK

Kayserispor Başkanı Erol Bedir konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Deniz Atalay'la görüştüm. Kendileri biz ancak bu kadar ağırlanırız, en ufak şey söz konusu değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Kim söylüyorsa yalan söylüyor dedi. Şenol Güneş'in yardımcısıyla da konuştuk. Ben Beşiktaş cephesiyle konuştum. Selamlaştık, gülüştük, uğurladık. Böyle bir şeyi duyan yok yani."

Beyaz TV'den bu açıklamaya rağmen, "Şenol Güneş'e tokat atılmış. Şu anda gelen bilgi çok ciddi birisinden. O zaman Şenol Güneş'i arayın" iddiası geldi.