18 | 20

Güneş’in, “Daha önce futbol oynarken başıma böyle şeyler gelmişti. Birinde Rize’de kaya geldi. Diğerinde Erman Toroğlu ile çarpıştık. Bir kez de Inter ile oynanan maçta yaşadım. Yine böyle olunca geçmişte yaşananları hatırladım ve korktum” dediği bildirildi