Şampiyonluk yarışında zirveyi amansız takibe devam e

den Beşiktaş, hem üst üste 3. zafere ulaşmak hem de sezonu çifte kupa ile kapatmak istiyor.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Fenerbahçe ile kupanın 2-2 rövanşında yarın Kadıköy’de karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar’da başkan Fikret Orman dün tesislere giderek oyuncularla bir araya geldi ve teknik direktör Şenol Güneş ile bir görüşme yaptı. Kupayı da en az lig kadar istediklerini Güneş’e belirten Orman, “Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak kupa da bizim için çok önemli. Sezon sonunda taraftarımıza 2 kupa hediye etmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahip olduğunuzu biliyoruz ve yönetim olarak size ve oyunculara çok güveniyoruz” dedi.

''LİGİ DE KUPAYI DA İSTİYORUZ''

Teknik direktör Şenol Güneş de ligde 5 yapacaklarını ve kupayı da müzeye getireceklerini söyleyip, “Fenerbahçe ile ilk maçta kendi sahamızda 2-2 berabere kaldık. Ancak şimdi oraya gidip, yenip döneceğiz. Bunu yapacak kalitede oyuncularımız da var gücümüz de var. Ne gerekiyorsa yapacağız. Kupayı da istiyoruz. Gerekli stratejileri sahada uygulayıp kazanan biz olacağız” dedi.

''ROTASYON DÜŞÜNÜYORUM AMA...''

Başkan Orman’a derbiye çıkaracağı kadro ile ilgili de bilgi veren Şenol Hoca, “Son maçı kazanan kadro ile Fenerbahçe karşısına çıkmayı planlıyorum. Rotasyon düşünmüyorum ama Ancak Talisca ve Quaresma ile ilgili bazı çekincelerim var. Talisca’nın yerine Oğuzhan olabilir. Quaresma’nın olası bir gerilimden etkilenip kart görüp kaybetmemek adına oynatmayabilirim. Ancak bunların kararını henüz vermedim. Ama sahada kim olursa olsun Beşiktaş formasının hakkını verecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.