Şenol Güneş: ''Gruptan kazanarak çıkmak bize yakışırdı''

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Leipzig zaferinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Gruba iyi başladık ve iyi bitirdik. Rakibe çok pozisyon verdik. Tolga kalede iyi kurtarışlar yaptı. Rakip bir kişi eksik durumdayken gol yedik. Dersler çıkardığımız ama kazandığımız bir maç oldu. Keyifli bir mücadele oldu. Hücuma çıkışlarda iyiydik. Her şeye rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum. Daha az maç yapan oyuncularım bugün hemen hemen hepsi iyiydi. Kazanmak güzel, mutluyuz. Gruptan kazanarak çıkmak bize yakışırdı.”