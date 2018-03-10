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Spor Toto Süper Lig'in 23. ve 24. haftalarında Fenerbahçe ile Trabzonspor'u mağlup ederek zirve yarışında tekrardan iddialı hale gelen Beşiktaş, 25. hafta da Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve maç eksiği bulunan Galatasaray'ı puan olarak yakaladı. Maçın son anlarında Şenol Güneş ile Ümit Özat arasında gerginlik yaşandı.