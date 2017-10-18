Şenol Güneş'in Beşiktaş Monaco maçı açıklamaları

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Monaco'yu 2-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde gruplara 3'te 3 yaparak başlayan ilk Türk takımı olurken kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puanına da ulaştı. Teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrasında maçı değerlendirdi. Güneş, hak ettikleri sonucu iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.
İşte Şenol Güneş'in sözleri;
"Bütün oyuncular konsantrasyon olarak iyiydiler. TEcrübelerimizi rakibe göre daha iyi kullandık. DAha tempolu oynayabilridik. Rakibi kontrol edip çıkmaya çalıştık. Oyun başında 3 pozisyonumuz var, biri verilmedi. Hakem konuşmayalım burada. 1-0 geriden gelip, sabırla, soğukkanlılıkla işimizi yaptık. Goller attık, daha da atabilirdik."
"Özellikle bugün, hak ettiğimiz sonucu iyi oyunumuzla aldık. Akıllı oynadık. Pozisyonlar da bulduk, gol de yedik ama hiç oyundan kopmadık. 1-0 geriden gelip aldık. Kaliteli ve iyi niyetli bir şekilde görevini yaptı oyuncularım. Şansımız vardı ama çok çalışınca şansımız arttı. Grupta avantaj olarak şansımız arttı. Fakat, bütün takımların hala gruptan çıkma şansı var. Bizim için güzel bir ambians vardı. Rakibimde 21 yaşında pahalı ama çok yetenekli oyuncular var. Bugün yenildiler ama çok değerli bir kulüp. 370 milyonluk transfer gelirleri var. Müsabaka kazanılır, kaybedilir ama dünyanın sonu olarak görmüyorlar."
"MONACO'YU YENERSEK BU İŞ BİTER"
"Beraberlik bizim için bir avantajdı ama 3 puan güzel oldu. Avantajın en büyüğü bizdi. Kendi sahamızda Monaco'yu yenersek bu iş biter."
"Eleştiriler ile ilgili şimdi konuşmayacağım. Övünce, eleştirince niye yapıyorsunuz demiyorum. Fakat, aşırıya kaçmasınlar. Duyguya giriyor bazen..."
- şenol güneş
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Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 09:37eğer yabancı sınırı olsaydı bu başarıların hiç biri gelmezdi30
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Misafir 18 dakika önceo zaman kıskananlar çatlasın00
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Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 07:26senin GS- Konya maçının kadrosundan haberin varmı sahada tam 11 yabancı GS lı var bu ne oluyor türk takım mı.93