Şenol Güneş'in Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı açıklamaları

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maçın kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, bugün her şeyin futbol için elverişli olduğunu belirtti.

Güneş, rakiplerinin çok istekli olduğunu ve aldığı bir puanı hak ettiğini aktararak, "3 puan isteğimizi sahaya yansıtamadık. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu." dedi.

Bir gazetecinin, "Takımda mental anlamda sıkıntı mı var?" sorusu üzerine Güneş, takımının kötü oynadığını ve oyuncularının beklentilerin altında kaldığını kaydetti.

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