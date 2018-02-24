Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih yenilgisini Fenerbahçe maçını kazanarak unutturmak isteyen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi taktiğini Anderson Talisca’sız hazırladı.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan genç futbolcunun yokluğunda alternatif hücum planları üstünde duran Güneş, ağırlığı kanatlara verdi. Ricardo Quaresma ve Ryan Babel’den daha etkili olmalarını isteyen deneyimli hoca, alan savunmasını iyi uygulayan Fenerbahçe’nin ‘sert duvarını’ bu iki yıldızın kanatlardan getireceği toplarla yıkmayı planlıyor.





İDMANDA BOL BOL ORTA

Fakat Güneş’in bu planındaki kilit isim ise Alvaro Negredo... Bayern karşısında oynayamadığı için morali bozulan İspanyol forvet, Vagner Love’un yerine derbide Kartal’ın en önemli gol silahı olacak. Tecrübeli golcüyle özel olarak görüşen ve kendisini hazırlamasını söyleyen Güneş, öğrencisinden yapılan ortaları gole çevirmesini istedi. Kanat organizasyonlarında topun Negredo ile buluşturulmasını isteyen tecrübeli teknik adam, Babel ve Quaresma’ya antrenmanlardaki çift kale maçlarda bol bol orta yaptırıyor.



STOPERDE KARARSIZLIK: MEDEL Mİ VIDA MI?

Talisca’nın yanı sıra savunmanın tecrübeli ismi Pepe’nin de cezalı olması ile eli kolu bağlanan teknik direktör Şenol Güneş, stoperde sakatlıktan yeni dönen Dusko Tosic’i görevlendirecek. Tecrübeli hoca, Sırp savunmanın yanında kimi oynatacağına henüz karar vermiş değil...



“Şu anki hali Mitrovic’ten kötü” diyerek Vida hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde ifade eden Güneş, maça Medel’le başlamayı düşünüyor. Ancak Fenerbahçe’nin fizikli forveti Fernandao’nun son haftalardaki çıkışı nedeniyle ibre tekrar Vida’ya kayıyor. Güneş’in bugünkü değerlendirmenin ardından son kararını vermesi bekleniyor.



BAŞKANDAN GÜNEŞ'E MORAL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün düzenlediği basın toplantısında bazı konulardaki sıkıntılarını dile getirmişti. Tecrübeli hoca, birçok konu hakkında çarpıcı ifadeler kullanırken; başkan Fikret Orman, Güneş’e moral aşıladı. Önceki gün tesislere giden başkan, deneyimli hocayla konuşup destek verdiği ve kendisine güvendiklerini söylediği belirtildi. Orman, ayrıca takımla da yemek yiyerek derbi öncesi futbolculara yanlarında olduğunun mesajını verdi.