Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında oynanan ve 57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilerek yarıda kalan Fenerbahçe- Beşiktaş maçından yeni görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in soyunma odası tüneline girerken yerde kalması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah-beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti.

Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken, 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti. Bunun üzerine saha daha da karıştı...

Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti.

Soyunma odasına giden koridorda da gerilimin devam ettiği görüldü.

Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı... Hastaneye kaldırışan tecrübeli çalıştırıcı, ertesi gün sabah saatlerinde hastaneden taburdcu edildi.

Hakem Mete Kalkavan yaklaşık yarım saat sonra mücadelenin tatil edildiğini açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcular da maçın tatil edildiğini öğrenince soyunma odasına gitti.

TFF KARARI YARIN VERECEK

Olaylı derbiyle ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. Federasyon, hakem Mete Kalkavan ve gözlemci Ahmet İbanoğlu'nun yanı sıra 4 temsilcinin raporları doğrultusunda son noktayı koyacak.

Yaşanan olayların ardından yoğun bir telefon trafiği yaşayan Federasyon, tatil edilen derbiyle ilgili kararını vermek için yarın toplanacak. Öte yandan kararla ilgili değişik ihtimallerin olduğu belirtildi...

Şenol Güneş'in başının yarılmasının ardından oyunun devam edilmemesi yüzünden, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galip ilan edilmesi ağırlık kazandığı öne sürüldü.

Ancak olaylar sonrası Fenerbahçe cephesinden her türlü güvenlik önleminin aldığı yetkililere anlatıldı. Maçın tekrar oynanma ihtimalinin az da olsa bulunduğu vurgulandı. Yaşanan üzücü olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecen olan Fenerbahçe'ye 2-3 maç saha kapatma cezası verileceği bildirildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe cezasını önümüzdeki sezon oynanacak olan Türkiye Kupası maçlarında çekecek.

MUHTEMEL KARARLARIN TAMAMI

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi şu kararları içeriyor:

- Müsabakanın hakemi, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya veya saha olaylarına sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakanın oynanamaması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması; seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.

- Ayrıca müsabaka hakemi, kulüp yöneticilerinin kendilerine yeşil zemin içinde veya dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil ettiğini ilan edebilir.

- Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.

- Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.

- TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu üyelerinin, disiplin müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulundurur.

- TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.

- Disiplin Kurulunun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.