Şenol Güneş'in kozu Pepe ve Atiba

Siyah-Beyazlılar'da Kadıköy’de yarın oynanacak derbi öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, savunmada Pepe, orta sahada da Atiba’ya çok güveniyor...



İki oyuncunun bitmeyen enerjilerinin ve tecrübelerinin kendilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünen tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ataklarını bu iki isimle eritmeyi planlıyor... İki isimle bir görüşme yapan Güneş’in, “İkiniz de bu takımın sigortasısınız. Çok kritik bir bölgede oynuyorsunuz. Kaliteniz tartışılmaz. Sizden her zamankinden daha fazla performans gösterip takıma liderlik etmenizi bekliyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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