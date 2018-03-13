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Fiorentina'da geçen 2 kayıp sezonun ardından 201516'nın başında Beşiktaş'a gelen Mario Gomez, Güneş yönetiminde gol kralı olup takımını şampiyonluğa taşırken Almanya Milli Takımı'na da 2 sezon aradan sonra seçilmiş ve Euro 2016'da da forma giymişti.