Siyah-Beyazlılar’da Pepe ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmenin ardından gözler teknik direktör Şenol Güneş’e çevrildi. Habertürk Spor'un haberine göre; Tecrübeli teknik adamın bugün oynanacak Trabzonspor maçında hangi isimlere şans vereceği merak edilirken, Tosic ve Medel’in savunmanın göbeğinde oynaması yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

SAĞDA BABEL, SOLDA CANER

Trabzon deplasmanında eksik futbolcuların yerine sahaya çıkacak isimlere karar veren Şenol Güneş’in, Quaresma’nın yerine Babel’i sağ kanada göndereceği öğrenildi. Bordo-Mavili sağ kanat Abdülkadir için önlem almayı planlayan Güneş, sol arkada Adriano’ya önde Caner’e görev verecek. Forvet hattında ise Negredo’nun yerine Love olacak. Oğuzhan’ın 11’de oynaması bekleniyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Son iki haftada cezalı futbolculardan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta, Trabzonspor maçı öncesinde de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adriano, Oğuzhan, Medel ve Tolgay Arslan oynamaları halinde mücadeleye 3’er sarı kart ile ceza sınırında çıkacaklar.