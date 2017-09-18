Şenol Güneş'in yeni ikilisi: Atiba-Medel

Vodafone Park’ta bugün A.Konya’yı konuk edecek olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, orta sahada rotasyon yapma kararı aldı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Porto zaferinin ardından Oğuzhan Özyakup’un sakatlığı nedeniyle Konya karşısında forma giyemeyeceğinin belli olmasının ardından Güneş’in, Atiba Hutchinson ile Gary Medel ikilisine orta sahada görev verme kararı aldığı öğrenildi. Tolgay Arslan’ı yedek kulübede maça başlatacak olan Güneş, mücadelenin gidişatına göre bu oyuncuyu kullanacak. Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca, Ricardo Quaresma’yı Fenerbahçe maçına saklama kararı aldığı ve bu nedenle ilk 11’de Jeremain Lens’e görev vereceği belirtildi.



‘DERBİYE KAYIPSIZ ÇIKALIM’

Öte yandan oyuncularına karşılaşma öncesinde uyarılarda bulunan Şenol Güneş, rakibin defansın arkasına atacağı topların tehlike yaratabileceğinin altını çizdi... Fofana’nın güçlü ve süratli olduğunu ve bu nedenle ilk topta müdahale edilmesi gerektiğini oyuncularına anlatan Güneş, “Kupada rakibe karşı zorlandık. Onlar da biz de yorgunuz ama iyi bir mücadele olacaktır. Fofana’nın defans arkasına yapacağı koşularda sorun yaşayabiliriz. Bunun için zamanında müdahaleler yapmalıyız. Normal şartlarda kazanacağımız bir maç. Ben taraftarımızın önünde 3 puan alıp Fenerbahçe maçına kayıpsız çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

beşiktaş

konyaspor

Atiba Hutchinson

gary medel