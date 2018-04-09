Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; Beşiktaş’ın, Göztepe’yi 5-1 gibi fantastik bir skorla geçmesi teknik direktör Şenol Güneş’i oldukça sevindirirken, oyuna sonradan giren futbolcuların göstermiş olduğu performans tecrübeli teknik adamın keyfini ikiye katladı... Vida, Mustafa Pektemek ve özellikle ilk maçına çıkmasına karşın Larin’i karşılaşmanın ardından özel olarak kutlayan Güneş, bu 3 isim üzerinden takıma da mesaj verdi. Öğrencilerinden her zaman oynayacakmış gibi bu şekilde hazır olmalarını isteyen Şenol Hoca’nın, “Oynayan herkesin ortaya koyduğu performans ve özveri benim beklentimi karşıladı. Her zaman bu şekilde iştahlı olmanızı istiyorum. Böyle olursan önümüzde kimse duramaz” dediği öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN İZİN JESTİ

Normalde maçlardan sonraki güne idman koyan Şenol Güneş, iyi oyun ve güzel skordan dolayı oyuncularını ödüllendirdi. Antrenmanı iptal eden başarılı teknik adam, “Ailenizle iyi vakit geçirin ve kafanızı boşaltın. Pazartesi gününden itibaren Akhisar maçının hazırlıklarına başlayacağız” dedi. Futbolcular, hocalarının izin jestine alkışlarla karşılık verdi.