Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 biten maçın rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de istediği sonuçları almakta zorlandı.
Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 20 lig maçında da galip gelemedi. Bu maçların 15'ini kaybeden Güneş'in takımları, 5 kez beraberlik aldı.
Güneş'in takımları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçlarında ise 2 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşadı.
Tecrübeli teknik adam yönetimindeki takımlar, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan 23 maçta 13 gol atarken, kalelerinde ise 39 gol gördü.
TEK GALİBİYET KUPADA BURSASPOR'LA
Şenol Güneş, Süper Lig'de Ülker Stadı'nda galibiyet alamamasına rağmen kupada Kadıköy'den istediğini Bursaspor'un başında almıştı.
Tecrübeli teknik adamın yönetimine Bursaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 21 Mayıs 2015'te Kadıköy'e geldi. Güneş'in takımı Kadıköy'den 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp finalist olmayı başardı.
Güneş, Türkiye Kupası'nda 15 Şubat 1989'da Trabzonspor'un başında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 3-1, 17 Aralık 1997'de ise Antalyaspor'u çalıştırırken 1-0 kaybetmiş ve kupaya veda etmişti.
Şenol Güneş, kariyerinde ikinci kez Kadıköy'de kazanmak için yine bir kupa maçında bu sefer Beşiktaş'ın başında mücadelesini verecek.
BEŞİKTAŞ'LA KADIKÖY'DE GALİBİYETİ YOK
Şenol Güneş, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş ile de Kadıköy'de hiç kazanamadı. Beşiktaş'la 3 kez Kadıköy'e gelen Güneş, bu maçlarda 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Güneş'in öğrencileri, Ülker Stadı'nda 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 yenilirken geçen sezon da golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligde oynanan maçı ise Fenerbahçe, 2-1 kazandı.
MAÇLAR
Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımların Kadıköy'de oynanan maçlardaki performansı şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Tarih
|Maç
|Skor
|1998-1989
|Türkiye Kupası
|15.02.1989
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|3-1
|1998-1989
|Süper Lig
|05.03.1989
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|5-1
|1989-1990
|Süper Lig
|17.03.1990
|Fenerbahçe-Boluspor
|2-0
|1990-1991
|Süper Lig
|20.02.1991
|Fenerbahçe-Boluspor
|2-1
|1991-1992
|Süper Lig
|05.04.1992
|Fenerbahçe-Boluspor
|2-0
|1993-1994
|Süper Lig
|17.10.1993
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-1
|1994-1995
|Süper Lig
|04.03.1995
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-1
|1995-1996
|Süper Lig
|09.12.1995
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|3-1
|1996-1997
|Süper Lig
|26.10.1996
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|1997-1998
|Süper Lig
|22.11.1997
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|2-1
|1997-1998
|Türkiye Kupası
|17.12.1998
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|1-0
|1998-1999
|Süper Lig
|18.10.1998
|Fenerbahçe-Sakaryaspor
|3-0
|2004-2005
|Süper Lig
|30.04.2005
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|2-1
|2009-2010
|Süper Lig
|16.09.2010
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-1
|2010-2011
|Süper Lig
|30.01.2011
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|2-0
|2011-2012
|Süper Lig
|18.12.2011
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|2011-2012
|Süper Lig
|15.04.2011
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|2-0
|2012-2013
|Süper Lig
|21.09.2012
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|0-0
|2014-2015
|Süper Lig
|20.04.2015
|Fenerbahçe-Bursaspor
|1-0
|2014-2015
|Türkiye Kupası
|21.05.2015
|Fenerbahçe-Bursaspor
|0-3
|2015-2016
|Süper Lig
|29.02.2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|2016-2017
|Süper Lig
|03.12.2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-0
|2017-2018
|Süper Lig
|23.09.2017
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
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