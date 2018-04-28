HTS Meclisi’nde Türkiye Futbol Federasyonu’nun, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen kupa derbisinin kaldığı yerden devam etmesi yönünde aldığı karar ile Beşiktaş’ın Kadıköy’e gitmeme kararı masaya yatırıldı. Bu konunun yanı sıra şampiyonluk yarışı açısından oldukça önemli olan yarınki G.Saray- Beşiktaş maçı her yönü ile ele alındı.

MODERATÖR: Cüneyt Haydaroğlu

FOTOĞRAF: Hüseyin Yavuz

1 - KADIKÖY'DEKİ OLAYLAR VE SONRASINDA YAŞANANLARIN SORUMLUSU KİM?

SELÇUK TEPELİ: ''OLAYLI DERBİNİN CEZALISI GALATASARAY MIDIR?''

"Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için TFF öyle bir karar verdi, karar öncesi ve sonrası öyle tartışmalar yaşandı ki yıllarca da tartışılacak. Sahada yaşananlar, tribünlerden atılanlar, bunlarla yaralanan bir teknik direktörün yerlerde, hastanelerdeki fotoğrafları, sonra bunların yalan olduğuna dair ciddi iddialar, maçın tatil edilmesi, ama hakemin bu kararına yol açtığını söylediği enstantanelerin kaynak olarak gösterilen gözlemcinin raporunda yer almaması, siyasilerden tavsiyeler, TFF’nin 'kalan 33 dakika seyircisiz oynansın' kararı ve Beşiktaş’ın gelecek yıl kupadan men edilmeyi göze alıp 'O 33 dakikalık maça çıkmam' demesi… Fenerbahçe’nin de bir hatası olduğu düşünülmüş olsa gerek ki Beşiktaş çıksa, maçın kalan dakikaları seyircisiz oynanacaktı. Bu arada Sarı Lacivertli personelden kavgaya karıştı diye birilerine para cezası, bir iki ay hak mahrumiyeti vesaire; bir de 3 maç daha seyircisiz oynama kararı, ama gelecek sezon Türkiye Kupası’nda vesaire... Kural böyle, malum sahalardaki şiddet kupa seçiyor vesaire… Öte yandan tribündeki Fenerbahçeliler'le 'kavgaya tutuştu ve kışkırttı' diye suçlamalarda adı geçen Beşiktaşlı futbolculardan hepsine değil, yedek kaleci Tolga’ya 1 maç ceza, Siyah-Beyazlı personelden de birkaç kişiye bir iki ay hak mahrumiyeti vesaire... TFF’nin bu karmakarışık meselede iki büyük camia arasında bir orta yol bulmak için çırpındığı aşikâr; eh ne yapsaydı yani, vesaire vesaire… Bu ülkede, konuk ekibin 'orta oyunu' mu, ev sahibinin 'kemik kıran balesi' mi neyse, artık sahada ne yaşanırsa yaşansın, bir hakemin maç tatil etme ihtimali herhalde olmayacak. İnşallah nasılsa bunun şiddeti azaltıcı etkisi olacak… Sonuçta geçen haftaki olaylı F.Bahçe-Beşiktaş maçına dair kararlar arasında gözle görülür biçimde bu hafta futbola ve sahaya yansıyacak hiçbir ceza çıkmadı. Fakat TFF’nin kararları arasında bir karar var ki, işte o gariptir. O bir ceza değil, ceza indirimidir. Ve hemen, bu hafta uygulamaya konmaktadır. Olaylı maçın oynandı sayılan 30. dakikası içinde Beşiktaşlı futbolcu Pepe’nin, basbayağı doğrudan kırmızı gerektiren, zaten doğrudan kırmızı verilen, Beşiktaşlılar dahil herkesin kırmızı kartı hak ettiğini düşündüğü, Allah korusun rakibin ayağını kırabilecek kadar sert faulünün cezası, üstelik doğrudan kırmızı kartlarda 2 maç ceza otomatik hale gelmişken, 1 maça inmiştir. İyi de Beşiktaş bu hafta Galatasaray’ın karşısına çıkmaktadır. Buna adeta bir final maçı gibi bakılmaktadır. Pepe de Beşiktaş’ın, yokluğunda çok aradığı iyi bir defans oyuncusudur ve açıkça bir hata yapmıştır. Peki o gereken cezayı almadığına göre Galatasaray’ın suçu nedir? Bu tür hatalarda 1 değil 2 maç ceza alanlar aslında nerede hata yapmaktadır?"

HALİL ÖZER: ''ACELE ALINMIŞ HATALI BİR KARAR''

"Bence Fikret Orman, taraftarın baskısı ile bu kararı aldı. Ben her zaman tüm sorunların saha içinde çözülmesi gerektiğine inanan taraftanım. Elbette TFF doğru karar da verebilir, hatalı kararlar da verebilir. Ama diyelim ki hatalı karar verdi. Her hatalı kararda kulüpler sahadan “Biz oynamıyoruz çekiliyoruz” derse bu işin sonu nereye varır? Şimdi bir örnek vereceğim. Birkaç yıl önce Donk, Kasımpaşa-Beşiktaş maçında saha içine bir top attı. Ne UEFA ne FIFA yönetmeliklerine göre bu maçın tekrarı mümkün değildi. Ama TFF tekrar oynanmasına karar verdi. Beşiktaş’ın hiç sesi çıkmadı. Haksızlık umurunda bile olmadı. Gayet mutlu oldu. Beşiktaş ilk maçta yenilmesine rağmen ikinci tekrarda maçı kazandı. Kasımpaşa haksızlığa ve isyanına rağmen çıktı, maçını oynadı. Bu sadece basit bir örnek. O yüzden ben Beşiktaş’ın bu kararını hatalı buluyorum. Tamamen popülist bir yaklaşım oldu. Hem Beşiktaş borsada bulunan bir kulüp. Bir sürü yükümlülükleri var. Acele ile alınmış hatalı bir karar. Uzun vadede sadece kendilerine değil, herkese zarar verecek bir karar."

MERİÇ MÜLDÜR: ''CESUR KARAR, GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR ÇIKIŞ''

"Derbi olayları Türkiye’nin gündemi olmuş, gazeteler birinci sayfalarında manşetlere taşımış, Futbol Federasyonu kapıda bekleyen onlarca gazeteciyi, naklen yayın araçlarını içeriye sokmuyor, 5 satırlık yazılı açıklama yapmakla yetiniyor. Ortada cevaplanması gereken onlarca soru varken, bu sorulara cevap vermesi gerekenler ortaya çıkmıyor. Federasyon 'Orta yolu bulayım' derken ortalık tam karıştı. En önemli aktör Mete Kalkavan, ardından gözlemciler, temsilciler. Çünkü raporlarında çelişkiler, ucu açık bırakılmış konular var gibi. Kalkavan çıksın cevap versin. Görün artık. Kaçıp, saklanmakla olmuyor. İki kulüp birbirine girmiş, sorumlular dilini yutmuş. Hakem raporu geçerli kabul edilmediğine göre demek ki federasyonun bir bildiği var. Ortada sahtekarlık mı yalan yanlış beyan mı var... Bunları öğrenmek herkesin hakkı. Hakemin hatalı takdiri diyorsanız da bunu açıklayın. Federasyon, hakem raporunu; Beşiktaş da federasyonu tanımadı. Fikret Orman camianın sesine kulak vermek zorundaydı. Konu divan kuruluna gittikten sonra oradan başka bir sonuç çıkması beklenemez. Taraftarın neredeyse yüzde 100’ünden destek buldu. Başkan bu kararı tek başına alamazdı. Ama cesur karar, tarihi bir rest, geri dönüşü olmayacak bir çıkış. Olay keşke bu noktalara varmasaydı. Umarım yansımaları abartılı olmaz. Ülkenin içinde bulunduğu durum ortada. Provokatörler için bulunmaz ortam. Galatasaray derbisini, bir anda türeyip sonra ortadan kaybolan 1453 grubunu kimse unutmasın. Seçimler var. Beşiktaş tribünleri çok hassas bir süreçten geçecek."

SERDAR ALİ ÇELİKLER: '' ŞENOL GÜNEŞ, KADIKÖY'E HİÇ GELMEYECEK Mİ?''

"Baştan sona bu işin birinci sorumlusu hakemdir. Mete Kalkavan, olaylara hakim olamadı, Şenol Güneş’in peşinden sağlık memuru gibi gidip bir daha çıkmadı. Bugün kimse maçı ‘hakem mi bitirdi yoksa önce Beşiktaş mı çekildi?’ sorusunun yanıtını bilmiyor. Mete Kalkavan koskoca bir organizasyonu berbat etmiştir. TFF de zaten hakeminin kararını inandırıcı bulmamıştır. TFF’nin kararı “Kumpas”tır. Bu karar açıklanmadan evvel 3 tutukluluk kararı verilmesi, ‘en azından organize’ bir takım şüpheler olduğunu gösteriyor. Beşiktaş’ın kararına saygı duymak lazım. Buna karşılık alınacak cezaları da göze aldılar demektir. Beşiktaş, camia olarak bu kararı almıştır. Sadece şu soruyu sorarım: Şenol Güneş seneye ya da sonraki sene, yani bundan sonra hiç Kadıköy’e gelmeyecek mi?"

ATİLLA TÜRKER: ''KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR''

"Beşiktaş yönetimi bu kararın arkasında sonuna kadar durursa, kutlamak gerekir. Bravo... Tabii şu da var... Beşiktaş Divan Kurulu beklenildiği gibi yine müthiş bir duruş gösterdi. Fikret Orman ve ekibi de akıllı bir taktikle süreci şimdilik iyi götürüyor. Ama yine de birkaç gün daha beklemekte fayda var. Maç gününe kadar köprünün altından çok su akar. Fikret Orman ve ekibi çeşitli nedenlerden dolayı bu kararı yeniden gözden geçirirse kimse şaşırmasın. Hemen her gün sürpriz gelişmeler yaşıyoruz. Ama ne olursa olsun olayların bu duruma gelmesi gerçekten çok üzücü. Kılıçlar çekildi, gemiler yakıldı. Belli ki ülke futbolundaki taşlar yerinden iyice oynayacak."

FAİK ÇETİNER: ''NE SÜT KUPASIYMIŞ BE!''

"Beşiktaş Yönetimi, tarihi bir karar aldı. Belli ki maça çıkmamanın sonuçlarına da katlanacak. Yönetim bu kararı alırken, divan kurulundan destek aldı. Divan üyelerinin neredeyse tamamı ve de kurullar, maça çıkılmaması yönünde fikir beyan ettiler. Taraftar da buna dünden razı ve destek olunca yönetim de böyle bir karar aldı. Bundan sonra işimiz zor, kupanın akıbeti ne olur? Bu kupaya kim sponsor olur? Beşiktaş’ı nasıl bir ceza bekliyor? Merakla beklenen bir dolu soru var. Bu gelişmelerden sonra aklıma hemen şu geliyor: F.Bahçe Başkanı, “Bu ne kupası gerekirse maçlara paf takımıyla çıkarız” demişti. Beşiktaş Başkanı da “Bu kupa süt kupası” diyordu. Ne süt kupasıymış be! Sütün altı da yandı üstü de!"

İBRAHİM YILDIZ: ''TFF'Yİ TANIMIYORUZ ANLAMI TAŞIYOR''

"Futbol Federasyonu, olaylı maçın kaldığı yerden devam etmesi kararıyla bir ölçüde ‘en mantıklı’ olanı yapmıştı. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim, beğenmesek de sonuçta verilen karara saygı göstermek gerekiyor. Şenol Güneş’in başının yarılması, kimsenin tasvip etmediği, çirkin bir olay. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Sahaya atılan bozuk bir para, ne yazık ki bir maçın kaderini değiştirmekle kalmadı, gerginliği tırmandırdı, spor barışını yok etti. Beşiktaş Yönetimi, yarım kalan maça 'Çıkmayacağız' diyerek, gerginliği daha da artırdı. Futbol tarihimizde örneği olmayan bu karar, öncelikle 'TFF’yi tanımıyoruz' anlamı taşıyor. Başkan Fikret Orman, sahaya çıkmama kararını divan kurulu üyelerine aldırarak sorumluluğu üzerinden attı. Beşiktaş’ın bu tavrı duygusal bir tutumdur."

BÜLENT YAVUZ: ''MADDİ, MANEVİ KAYIPLARI OLACAK''

"TFF, mevcut hakem ve temsilci raporlarını dikkate alırken, devletin güvenlik birimlerinin de istihbari bilgilerini de masaya yatırmıştı. Ve yaptığı değerlendirme sonucu ev sahibi takımın, güvenlik tedbirlerinde herhangi bir eksilik yapmadığını olayın provokasyon ve kumpastan kaynaklandığı kanaatinde vardı. Bu yüzden maçı yarıda kaldığı yerde seyircisiz oynatma kararı almıştır. Maçın tatil edilmesinde hakemin herhangi bir yanlışı görülmüyor. Beşiktaş’ın maça çıkmama kararı alması, futbolumuz adına son derece üzüntü verici bir durum. Tahkim yolu açıkken, acele etmek Beşiktaş için gemileri yaktığı anlamına gelmiyor mu? Oynayacak 33 dakika varken, 10 kişi olsa da maçı lehine çevirip finale kalacak gücü olan Beşiktaş, bu kararı yeniden gözden geçirebilir mi? Cezai yaptırımları göz önüne aldığımızda maddi ve manevi büyük kayıpları olacak. Haydi bu sezon geçti, gelecek sezon da kupada olmayacak olan Kartal, nereden bakarsanız bakın ağır bir travma geçirecek."

2 - YARINKİ DERBİNİN FAVORİSİ HANGİ TAKIM?

SELÇUK TEPELİ: ''TRAVMA SONRASI FUTBOLA DÖNÜŞ MAÇI''

"Bu maça 'final' olarak bakılacağı ortada. Ancak sadece Galatasaray ya da Beşiktaş için değil, Fenerbahçe ve Başakşehir için de final. Bu karşılaşmanın sonucunda kazanan onlar da olabilir, oluşan hava ligin sonuna kadar sürebilir. Zira derbinin ardından ligin sonuna hâlâ 3 hafta olacak ve Galatasaray’ın Akhisar gibi zor bir deplasmanı var. Beşiktaş’ınsa olaylı Fenerbahçe maçı ile o maçın gelecek hafta oynanmasına karar verilen ama Beşiktaş’ın sahaya çıkmama kararı aldığı süreçten geriye, hem Galatasaray karşılaşması hem de kalan haftalar için yeterince konsantrasyonu kalacak mı belli değil. Dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin, futboldan çok bir travma sonrası rehabilitasyon maçı ve futbolda normalleşme için önemli bir hakem sınavı olması muhtemel. Karşılaşmanın hakemi oyunu fazla kesmez, tartışmalı kararlar vermezse, futbola sportif manada dönüş mümkün olabilir. Takımını iterek sonuç almasında etkili olan Galatasaray taraftarının da baskı oluştururken nezaketten uzaklaşmaması ayrıca önemli hale geldi. Galatasaray’ın şansı, Fatih Terim’in de camianın da oyuncuların da son haftalara girilmişken rakiplerinin aksine futbola yoğunlaşmış olması, başka işlerle uğraşmaması."

HALİL ÖZER: ''TERİM BU SEZONUN EN ZOR MAÇINA ÇIKACAK''

"Her iki takımın da avantajı var. Beşiktaş daha kaliteli kadroya sahip... Galatasaray ise kendi sahasında ve seyircisi önünde daha hırslı ve istekli... Şenol Güneş oyunu daha iyi okuyabiliyor. Bunu geçmiş maçlarda gördük. Yani elindeki kadroyu çok iyi kullanıyor. Ancak Fenerbahçe maçı nasıl etkiler, bilemiyorum. Bu şu anda önemli bir sorun. Beşiktaş maça fazla takıldı. Oysa bu maç çok daha önemli... Galatasaray'da ise Terim, kadrosu sıkıntılı ve kısıtlı olduğu için bazen çaresiz kalıyor, kilitleniyor. Bence bu sezonun en zor maçına çıkacak."

MERİÇ MÜLDÜR: ''BEŞİKTAŞ KAZANIR''

"Kritik oyuncu da çok, canlı bomba oyuncu da çok, maçın seyrini değiştirecek oyuncu da... Galatasaray bugün bulunduğu konum itibariyle fazlasıyla başarılı. Yeni kadro, birbirini daha yeni tanımış oyuncular, önce yeni bir hoca Tudor, sonra Terim, yeni yönetim olarak da bakınca daha ne olsun? Ben bu başarıyı beklemiyordum açıkçası. Yoksa kadro kalitesi açısından Beşiktaş önde... Şampiyonlar Ligi trafiği etkiledi ama bu Beşiktaş kadrosu yine de 28 puan kaybedecek kadro değil. Aynı Fenerbahçe gibi Beşiktaş da çok ucuz puanlar kaptırdı. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın son yıllarda giderek artan kavgası Galatasaray'a yarar. Onlar olan biteni sessizce izlemekle yetiniyor. Avını bekleyen aslan gibi pusudalar. Ülkenin en önemli derbisi F.Bahçe-G.Saray'dı, yerini Beşiktaş-F.Bahçe aldı. Biri artık iki gün, diğeri 15 gün konuşulur oldu. Galatasaray kazanırsa 'Şampiyonluğu hayırlı olsun' deriz. Ama bence Beşiktaş kazanır. Tabii birileri tarihi restin bedelini ödetmeye kalkmazsa!"

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ''SABAHA KADAR BERABERE''

"Derbi oynanmaya başlandı bile. Olaylı kupa maçının tekrar kararı çıkınca, Pepe'nin kırmızı kart cezasının biri uçtu gitti. Şimdi olaylı derbi ile hiç ilgisi olmayan Galatasaray bu durumdan mağdur oldu. Rakibin önemli bir silahı maçta oynayabilecek. Dolayısıyla Beşiktaş'a adeta 'sus payı' olarak verilen Pepe'nin cezasının indirilmesi konusu ile birlikte hafta sonu oynanacak GalatasarayBeşiktaş derbisi başladı. Maça Fırat Aydınus atandı ve 'Ne şiş yansın ne kebap' tarzı bir maç yönetecek. O nedenle bu açıdan bakınca ben maça 'sabaha kadar berabere' gözüyle bakıyorum. Derbideki en kritik ismin de hakemler olacağını düşünüyorum."

ATİLLA TÜRKER: ''YÜZDE ELLİ BİR GALATASARAY''

"Bu derbide beraberlik hangi takıma yarar? İki takıma da yaramaz. Yenilen tamamen havlu atar, beraberlikte ise ikisinin de şampiyonluk şansı azalır. Direksiyon koltuğuna Başakşehir oturur. Yani sadece Galatasaray değil, Beşiktaş da kazanmak için oynayacak. Haliyle bu derbi çok gollü geçer. Son yılların belki de en kritik maçı olacak. Galatasaray müthiş seyirci avantajı ile oynayacağı için yüzde 51 Galatasaray diyorum. Maçın kaderini belirleyecek futbolcuların başında Gomis ve Quaresma geliyor. Tabii her iki kalecilerin performansı da büyük önem taşıyor."

BÜLENT YAVUZ: ''GOMIS VE TALISCA FARK YARATIR''

"Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 2017-18 futbol sezonunun şampiyonunu büyük olasılıkla tayin edecektir. Galatasaray ev sahibi, elbette ki avantajı var. Türk Telokom’da bu sezon Süper Lig’de yenilgisi yok. Şampiyon olmak istiyorsa, 3 puandan başka alternatifi yok. Beşiktaş evinde de deplasmanda da muhteşem oynuyor, hem de büyük keyif veriyor. Hakemliğimde bu derbilerden onlarcasını yönettim. Samimi itirafımdır. Çoğu, beklenilen sonuçla bitmedi. Fatih Terim Hoca’nın kariyerinde olmayan başarı nerdeyse yok gibi. UEFA şampiyonluğu göz kamaştırıyor. Şenol Güneş Hoca son 3 sezona adeta damga vurdu. Dünya üçüncülüğü en büyük apoleti. Bir satranç oynayacaklar. Cimbom’da Gomis, Kartal’da Talisca fark yaratır."

FAİK ÇETİNER: ''KAZANAN ŞAMPİYON OLUR''

"Kazanan şampiyon olur. Maç öyle kilit bir maç ki; iki taraf da beraberliğe oynayamaz. Başakşehir ve Fenerbahçe’nin amansız takibi var. Mücadelenin berabere bitmesi de en çok Fenerbahçe’ye yarar. Öncelikle oyunun gidişatını erken çıkacak kartlar belirler. İki tarafın da kalecileri çok iyi ama stoperleri çok hata yapıyor. Fatih Terim ve Şenol Güneş tarihe geçecekleri bir karşılaşmaya çıkacaklar. Ev sahibi Galatasaray sahaya kazanmak için çıkacak. Ancak ofansif oynadıkları her mücadelede başları ağrıdı. G.Birliği ve Alanya müsabakaları son örnekler. Beşiktaş geniş alanlar bulursa, sonuca daha çabuk gidiyor. Quaresma, Talisca ve Babel, hızlı oyunu seviyorlar ve Beşiktaş’ta kilit isimler. G.Saray’da Feghouli, Belhanda ve Gomis’in performansları çok önemli. Hakem de önemli. Özetlersek; 3 ihtimalli bir maç."

İBRAHİM YILDIZ: ''KALECİLER İÇİN BÜYÜK ŞANS''

"Beşiktaş iyi bir performans yakaladı. Gol atma becerisi yüksek oyunculara sahipler. Takım oyununu en iyi oynayan bir ekip. Talisca, Quaresma ve Medel oyunu çevirecek isimler... Galatasaray oyun bütünlüğünü sağlama sorunu yaşıyor. İşler tıkandığında sorumluluk alacak bir futbolcu yok. En büyük şansları iyi bir kaleciye sahipler. Belhanda ve Rodrigues'in performansı önemli. Gomis, Muslera ve Maicon Galatasaray'ın en kritik oyuncuları... Fatih Terim, rakibinden korkmaz, kazanmak için oynatırsa istediği skoru alır... Şenol Güneş taktik adamı... Maçın her dakikasını planladığından şüphe yok."