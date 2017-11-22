Şenol Güneş, Karabağ-Chelsea maçını statta izledi

Tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'ndaki 5. maçında Chelsea'ye 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı yönetici Ali Naibi, bu mücadeleyi Bakü'de izledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Karabağ'ı ziyaret etti ve Karabağ teknik direktörü Gurban Gurbanov ile bir araya geldi. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Karabağ futbol takımının teknik direktörü Gurban Gurbanov'a futbolcularımızın imzaladığı Pepe formasını hediye ederken Gurbanov da Güneş'e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Karabağ forması takdim etti. Ziyaretin ardından Şenol Güneş ile Ali Naibi, Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynadığı karşılaşmayı izledi" ifadelerine yer verildi.

Karabağ, dün Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Porto'yla 1-1 berabere kalarak gruptan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş'a, Bakü Olimpiyat Stadı'nın ışıklandırmasıyla destek vermiş ve siyah-beyazlı kulübün bu yaza damga vuran sloganı "Come to Besiktas" yazmıştı.