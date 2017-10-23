Şenol Güneş: ''Kayıp bizi sıkıntıya sokar''

Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yaparak gruptan çıkma yolunda dev bir adım atan Beşiktaş’ta şimdi gözler bugün ligde oynanacak Medipol Başakşehir maçına çevrildi.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Teknik direktör Şenol Güneş, öğrencileriyle yaptığı son toplantıda kendilerine karşı hep ters gelen İstanbul ekibine karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek “Ligin bizim için ne kadar değerli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar başarılı olsak da orada gelecek sezon da yer almamız için en kestirme yol şampiyonluk. Bu maçı kazanıp 3 maçlık kötü gidişi durdurmalıyız. Çok kritik bir virajdayız” ifadelerini kullandı.

''SERİ YAKALAYALIM''

Güneş şöyle devam etti:

“Başakşehir maçıyla başlatacağımız bir galibiyet serisi bizi zirveye yaklaştırır. Aradaki puan farkı kesinlikle bizi yıldırmamalı. Henüz ligin başındayız. Rakiplerimiz de zorlu maçlar oynayacak. Artık hata lüksümüz yok. Eğer bir kayıp yaşarsak bu durum bizi büyük sıkıntıya sokar. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız.”