Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması geldi.

Maçın ardından konuşan Şenol Güneş, Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya, "Cenk ile ilgili bana gelen resmi bir şey yok. Şunu söyleyebilirim, henüz gelmeyen oyuncularla ilgili yorum yapamam. Kimsenin bir yere gitmesini de istemiyorum" yanıtını verdi.