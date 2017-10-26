Şenol Güneş: ''Kontrol bende''

Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında 2 puan bıraktığı derbi haftasında sahasında Başakşehir ile berabere kalıp lider ile olan puan farkını düşürme fırsatını elinin tersiyle iten Siyah-Beyazlılar’da gündem takımın Süper Lig’deki vasat futbolu... Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratılmasına karşın ligdeki arka arkaya 4 maç kazanılamaması Kartal’ı şampiyonluk yarışının gerisinde bırakırken teknik direktör Şenol Güneş, kendisinden ve öğrencilerinden emin...
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre yöneticilerle ve yakın çevresi ile görü- şen tecrübeli teknik adamın, “Bu tip kırılmalar yaşanabilir. Avrupa’da önemli işler yapıyoruz. Ligde de kazanmaya başlayacağız. Kimse merak etmesin. Kontrol bende, ligde de artık çıkışa geçeceğiz. Bu takımın neler yapabileceğini tüm Türkiye biliyor” dediği öğrenildi.
''SON 5 DAKİKADA MAÇI KAZANABİLİRDİK''
Öte yandan Güneş’in Başakşehir maçı sonrasında oyuncularına sitemde bulunduğu öğrenildi. Takımın maçın son 5 dakikasında ortaya koyduğu futbola vurgu yaptığı belirtilen Şenol Hoca’nın, “Mücadele konusunda sıkıntı yok. Ancak üretkenlik açısından problemliydik. Enteresan bir şekilde son 5 dakika da gösterdiğiniz baskı ile maçı bile kazanabilirdik. Bu hırsı neden baştan göstermediniz, anlamakta güçlü çekiyorum” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Şenol Güneş, özellikle orta sahanın etkisiz kaldığını belirtip, “Orta da sıkıntılıydık. Rakip bu bölgede çok dolaştı son dakikalarda golü bulan baştan da bunu yapabilirdi” diye konuştu.
ÇEBİ: ''BİZ DEĞİL GÜNEŞ ÇÖZER''
Beşiktaş 2. başkanı Ahmet Nur Çebi, son haftalarda istenmeyen sonuçların kendilerini üzdüğünü ancak karamsarlığa kaptırmadığını söyledi. Tüm kontrolün Şenol Güneş’te oldu- ğunu ve ona çok güvendiklerini belirten Çebi, “Daha ligin başındayız. Galatasaray zor maçlara yeni başladı. Biz tamamlıyoruz. O nedenle kötümser bakmıyoruz. Ortada bir sorun varsa biz değil Şenol Hoca çözer. Top onda” diye konuştu.
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