Şenol Güneş-Lucescu gerilimi

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Milliyet'in haberine göre; İzlanda ve Finlandiya ile oynanacak maçlar için kılı kırk yaran ve en iyi kadroyu kurmak için çaba gösteren A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Şenol Güneş arasındaki soğukluk bir türlü dinmedi.