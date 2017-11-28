Şenol Güneş patladı

Öğrencilerinden Avrupa’ya olduğu gibi lige de motive olmalarını isteyen deneyimli hoca, “Sizin sadece Avrupa maçlarına motive olmanız yetmez. Lige de aynı şekilde motive olmalısınız. Rakipleri küçümsememeliyiz. Yoksa seneye devler Ligi’nde olamayız” dedi öğrenildi. Yardımcılarıyla da ayrı bir toplantı yapan Güneş’in “Artık kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Oyun disiplinine uymayanı ve isteksiz oynayanı artık ilk 11’e almayacağız” ifadesini kullandığı belirtildi.

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