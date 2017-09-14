Şenol Güneş Porto maçı açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,3-1 kazanılan Porto maçı galibiyetini değrelendirdi. Güneş, iyi başlangıç yapmanın önemli olduğunun altını çizerken sadece 1 maç kazandıklarını vurguladı.
İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları;
"Grupta başlagıç önemliydi. İyi başlangıç yaptık. Kazanarak başlamak ve dirençli oynamak önemliydi. Porto'nun kendi sahasında baskılı ve hızlı oyununu bekliyorduk. Bütün oyuncuların defansif olarak da iyi oynadık. Ofansif sorunumuz olmuyordu. Rakibe karşı dirençli oynadık. Konsantre olunca, tecrübeli oyuncar da devreye girince, iyi bir sonuç oldu. Kazanan takım olarak mutluyuz. Gruplarda sadece bir maç kazandık. Zor maçlar var. Leipzig'le sahamızda oynayacağız. Monaco'yla iki maç üst üste oynayacağız. Maç maç bakıyoruz."
"Biz senaryo çizip sahaya koyuyoruz ama oyuncular onu hayata geçiriyor. Hakettikleri oyunun sonucunu almak için gole ihtiyaç var. Porto da güçlü bir takım ve maç öncesi bu bana hatırlatıldığında, "Bu son maç olur" dedim. Denk geldi 3 gol attık. Olağanüstü ambinasta, olağanüstü duygularla oynuyorsun. Bütün oyuncular koşuyor ama biz de fizik ve zihinsel olarak kenarda yoruluyoruz. Gollerin gelmesi bizi sevindirdi. Kendi sahalarında 3 gol yemeleri Porto için dezavantaj."
"Bu sonucun ardından Monaco da Leipzig de bize daha dikkatli olacak. Bu hatayı Türkiye'ye yapıyoruz. Maçın öneminin farkında olan oyuncularla sonuç alabiliyorsunuz. Moral açısından önemliydi. Sezon başından bu yana yükselen bir takım vardı. Zaman zaman hatalarımız oldu. Ancak nereden geldiğimizi ve nere gideceğimizi biliyoruz. Yarış devam edecek."
ŞENOL GÜNEŞ REKORU GALİBİYETLE KUTLADI
Öte yandan Beşiktaş'ın başında 19. kez Avrupa kupalarında sahaya çıkan ve kulüp tarihinde bu alanda en fazla görev alan teknik direktör unvanını alan Şenol Güneş, rekorunu galibiyetle kutladı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 19 maçta sekizer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 32 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.
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