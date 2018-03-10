Daha fazla gol atmaları gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, ''Rakibimiz hem koşan hem agresif oynayıp iyi savaşan bir takım. Buna rağmen çok fazla pozisyon bulduk. Hem final pasları hem de gol vuruşlarındaki eksiklerimiz skoru 1-0'da tuttu. İki takım da iyi niyetle koştu çalıştı. Kalite ve pozisyon olarak biz üstündük. Bizim için iyi bir sonuç ama bu oyunun karşılığı daha farklı olmalıydı. Bayern ve Başakşehir maçlarının üst üste gelmesi bizim için şanssızlık oldu. Oradan nasıl bir psikolojiyle çıkarız bilmiyorum. Sezon başından beri Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiğimiz performansın Bayern karşısındaki skorla son bulması bizi üzdü, şimdi lige döndük. Rövanş maçından beklentimiz büyük değil.'' şeklinde konuştu.

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