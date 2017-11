Şenol Güneş: Takımın iyi niyetinde bir sorun yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 9-0 sonuçlanan Manisaspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Kupa maçlarına iyi başlamak istediklerini söyleyen Güneş, "Disiplinli oynamaya çalıştık. Oyun anlayışı skora yansıdı. Skorun farklı olması, sadece bizimle ilgili değil. Rakibin ligde sorunları var. Maç kazanmaları yetmiyor, puanları siliniyor. 9 puanı silinen bir takımla oynadık. Kupa 2. planda kalmış olabilir. Rakibe bakmadan oynamaya çalıştık. Skorun farklı olması oyundan kopmalarına neden oldu. Rakibin konumu ne olursa olsun disiplinli bir takım olarak kazanmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN ALFABESİ YENİDEN YAZILMALI"

Maçta seyirci olması durumunda daha güzel bir ortam olacağını söyleyen Şenol Güneş, "Kendi taraftarımız her maçta gereken desteği verdi, her yerde yanımızda oldu. Büyük bir sinerji oluşturuyorlar. Bugün sahada taraftar olması daha başka güzellik katardı. Güzel futbol oynayıp güzel sahalara sahip olunca taraftar geliyor. Bu statta 1200 kamera var ama sahada seyirci yok. Bu hale getirildiği zaman her şeyi bitiriyoruz. Bugün deplasman taraftarları maça geldi ama kulübe ve takıma karşı geldi. Tuhaf bir durum var. Türkiye'de futbolun yeniden alfabesinin yazılması gerekiyor. Deplasman takımı taraftarı burada, belli ki yönetimle kavgalılar. Ama bizim taraftarımız yok. Bütün yetkililere sorumluluk düşüyor" açıklamasında bulundu.

"SAKATLIK OLMASINI İSTEMEDİM"

Farklı bir skorun oluşmasının ardından oyuncularını uyarmasıyla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Oyun zaten belli skordan sonra kopuyor. Psikolojik olarak futbolcular etkileniyor. Belli bir durumdan sonra 50-60 metre koşuyorsun ve sakatlık riski doğuyor. Ben de blokların kopmaması için pas yapmalarını istedim. Burada sakatlık vermeden, kart görmeden oyunu tamamlamamız gerekiyordu. Tolgay kart gördü. Bu tip maçlar rakipler için de bizler için de zor oluyor. Rakiple boğuşmaya girmeden oynamak önemli. Skora ve rakibe göre bazen oyunu iyi görmek gerekir. Bazı oyuncular hızlı hamleyle hücuma gidiyor, top kapılınca geriye dönmek için koşuyor ve yoruluyor" ifadelerini kullandı.

"ORKAN'IN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Manisaspor karşısında gol bulan genç futbolcu Orkan Çınar'la ilgili konuşan Güneş, "Orkan yetenekli bir oyuncu. Bugün de iyi işler yaptı. Bazı eksikleri var ve bunları düzelttiği zaman daha iyi olacak. Algısı, öğrenmesi, sindirmesi, çabukluğu ve bireysel becerileri çok iyi. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Umarım çok başarılı olur ve Türkiye için yıldız bir oyuncu çıkar ortaya. Bugünkü maçın ardından yarın derbi maça hazırlıklarımıza başlayacağız" dedi. Takımda önemli sakatlıkların olduğunu da söyleyen Güneş, "Ricardo, Tosic, Necip ve Pepe'nin sakatlıkları var. Bekleyeceğiz ve bakacağız durumlarına. Bugün oynayan bütün oyuncular bizim oyuncularımız. Negredo'nun kalitesi zaten belli. Çok gayretli. Bunlar olacak tabii ki. Takımla uyumu da çok iyi. Hafta sonunda kimin oynayacağını da bekleyip göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"RAKİBİN HEDEFİ KAYBOLDU"

Manisaspor'un ligde yaşadığı puan silinme sorununun takımı kupada hedefinden uzaklaştırdığını sözlerine ekleyen Şenol Güneş, "Bugünkü skora bakıp mükemmeliz demek de doğru değil, Akhisar maçında puan kaybettik ama çok kötüydük demek de doğru değil. Bugün skor 2-0 da olabilirdi, 3-1 de olabilirdi. Önemli olan işini nasıl yaptığın. Oyun ciddiyeti çok iyiydi. Rakibin değerlerinin sıkıntılı olması önemliydi. Takım maç kazanıyor ama alınan kararla 9 puanı siliniyor. Böyle olunca hedefi kaybediyorsun. Bu tip sıkıntılı takımların kupada çok ilerlemesi zaten mümkün görünmüyor. Lige de Şampiyonlar Ligi'ne de aynı ciddiyetle çıkıyoruz" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA EKSİKLERİMİZİ DÜZELTECEĞİZ"

Her maça aynı ciddiyetle çıktıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Biz her maçı çıkıp oynamaya çalışıyoruz. Akhisar maçında 3-4 gol atabilirdik ama Malatya maçında etkili değildik. Monaco maçında ilk bölümde çok etkili oynayıp son bölümde gol yiyebilirdik. Ligde puan kayıpları yaşadık. Hem lig, hem Şampiyonlar Ligi hem de kupa maçında kayıplarımız olacaktır. Ligdeki kayıpları telafi için daha çok çalışmamız gerekiyor. 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldık, bu bizim için fazla bir kayıp. Olmuşla ölmüşün konuşulur bir tarafı yok. Bundan sonraki maçlarda eksiklerimizi düzelteceğiz. Takımın iyi niyetinde bir sorun yok. Bugün iştah vardı da, Malatya maçında yok muydu? Vardı ama sahaya yansıtamadık. Bugün gol atan oyuncu diğer maçta atmak istemiyor mu? Rakiplerin savunma yapması benim işime gelir. Bana hiç gelmiyorsa, 20 kez gidip golü bulmam lazım. Futbolun saha içinde keyifli oynanması önemli" dedi.

"LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMIYIZ"

Talisca'ya alternatif bir oyuncuya ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, "Talisca'ya alternatif bir oyuncu ihtiyacımız yok. Bugün Cenk atar, Negredo atar, Oğuzhan gol atar, Ricardo gol atmaz, orta yapar. Şampiyonlar Ligi'nde de değişime ihtiyacımız var. Sonuçlara bakıldığı zaman en az gol yiyen takım biziz. Galatasaray 5 gol yemeseydi, o zaman en az gol yiyen takım Galatasaray olacaktı" diyerek sözlerini tamamladı.

MANİSASPOR CEPHESİ

Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, 9-0 sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından üzgün olduklarını belirterek, "Artık lige odaklanıp hedefimize ulaşmak için çabalamamız gerekiyor" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş karşısında deplasmanda 9-0 kaybeden Manisaspor'da Teknik Sorumlu Hamit Cihan, karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi. Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Cihan, "Maça baktığımızda Beşiktaş'ı hem bugünkü performansından dolayı hem de Avrupa'daki performansından dolayı tebrik ediyorum. Oyunun tam anlamıyla hakimi Beşiktaş'tı. Üst düzey bir performans gösterdiler. Hem skor hem de performans olarak bu kadar fark olmaması gerekiyordu. Bu saatten sonra lige dönüp, ligdeki performansımızı üst düzey performans göstermenin çabasına girmeliyiz. Toparlanarak ligdeki hedefimize ulaşmak için çabalamamız gerekiyor" diye konuştu.



Ortaya çıkan farklı skor ile ilgili de konuşan Cihan, "Bizim amacımız takım olarak ve bireysel olarak futbolcuların performansını sahaya tam olarak yansıtmaktı. Maalesef bunu tam olarak göremedik ve arada büyük bir açıklık oldu. Bundan dolayı da üzgünüz" diyerek sözlerini tamamladı.

şenol güneş

Beşiktaş Manisaspor