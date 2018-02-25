Habertürk Spor'un haberine göre; Divan Kurulu Toplantısı’nın ardından basın mensupları ile bir araya gelen teknik direktör Şenol Güneş, derbiye yönelik açıklamalarda bulundu... Yansıtıldığı gibi Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman ile bir sorununun olmadığını belirten Güneş, “Benim Aykut Hoca ile bir problemim yok. Nerede olsa gider konuşurum. Kimse bu konu üzerinden spekülasyonlar üretmesin. Benim kimse ile bir sorunum yok” diye konuştu. Maça galibiyet için çıkacaklarını da belirten Güneş, “Taraftarımıza önce iyi futbol izletmek, ardından güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. Eksik oyuncular bizi etkilemez. Biz sahaya çıkıp istediğimiz sonucu alacağız” ifadelerini kullandı.

TAKIM HAZIR, MAÇI BEKLİYOR

Siyah-Beyazlılar, dün akşam son idmanını yaptı ve maçı beklemeye başladı... Başkan Fikret Orman’ın da izlediği çalışmada teknik direktör Şenol Güneş takıma son uyarılarını ve taktik bilgilerini verdi... Talisca ve Pepe dışında eksiği bulunmayan Beşiktaş kampa girerek maç saatini beklemeye koyuldu... Ayrıca, Güneş’in savunmada Tosic-Medel ikilisine, forvette ise Negredo’ya şans vermesi bekleniyor.