Teknik direktör Şenol Güneş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma 1 gün daha izin verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, milli takımlarda olan oyunculardan yoksun olarak yapılan dünkü antrenmanda Siyah-Beyazlılar, minik kale maç ve yarım sahada çift kale maç ile şut çalışması gerçekleştirdi. Bugünü izinli geçirecek olan Beşiktaşlı futbolcular, yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla Alanya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER