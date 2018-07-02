Beşiktaş, Slovakya kampının ikinci gününü de çift antrenmanla geçirdi. Şenol Güneş tempoyu her geçen gün artırırken özellikle taktik çalışmalar kıran kırana geçiyor. 26 Temmuz’daki Avrupa Ligi elemesine kadar takımı hazır hale getirmek isteyen Güneş, yeni hücum organizasyonu üzerinde duruyor. Çift santrforlu sistem deneyen tecrübeli teknik adam Larin ve Love’u birlikte oynatırken geçmiş yıllarda olduğu gibi sık sık oyunu durdurarak uyarılar yaptı.

FUTBOLCULARA DİYETİSYEN SÜRPRİZİ!

Gazete Habertürk'ün haberine göre teknik direktör Şenol Güneş, Slovakya kampına özel diyetisyen getirtti. 1 yıldır kulüpte görev yapan diyetisyen Müge Özyurt takımla birlikte Samorin’e giderken futbolculara genel diyet programı uyguluyor. Özyurt ayrıca her futbolcunun yağ ve kilo oranlarına göre özel programlar da hazırlıyor. Şenol Güneş’in Müge Özyurt’un çalışmalarından çok memnun olduğu ve bu yüzden kampa getirdiği öğrenildi.