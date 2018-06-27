Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; yeni sezona start veren Beşiktaş’ta teknik patron Şenol Güneş, başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılacak transferler, mevcut oyuncuların durumları ve gelecek sezonun planlaması hakkında fikir alışverişinde bulunan ikilinin toplantısına Güneş’in isteği damga vurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrodaki futbolcuların yeni sezona kafa olarak rahat başlaması için geçmiş sezondan kalan 3 aylık alacakların bir an önce ödenmesini ısrarla isterken başkan Orman da en geç kamp sonuna kadar oyunculara olan borçların kapatılacağının sözünü verdi.

Şenol Güneş’in ödenmesini istediği futbolcuların alacaklarının bilgisine ise Habertürk ulaştı. Oyuncuların yıllık ücretlerinin taksitlerinin yanı sıra son şampiyonluktan kalan primlerin yarısının da hala ödenmediği ortaya çıktı. Primlerden oyuncuların adam başı 150 bin lira alacaklı olduğu ve özellikle yabancı futbolcuların devamlı bu paranın ne zaman hesaplara yatırılacağını sorduğu öğrenildi. Kısa vadede takıma yaklaşık 20 milyon Euro gibi bir rakam ödemesi gereken başkan Fikret Orman’ın konuyu yönetici arkadaşlarına açtığı öğrenilirken yeni sponsorların üzerinde durulduğu ve dört koldan kaynak arayışına girildiği ifade edildi.