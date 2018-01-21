Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, Antalya maçı öncesi futbolcuları ile toplantı yaptı. Artık çok önemli bir döneme girdiklerini aktaran Güneş, “Oynayacağımız maçların bir telafisi ya da mazereti olmayacak. Liderden 6 puan gerideyiz, kapatılmayacak bir fark değil. Son iki sezonun şampiyonuyuz ve şampiyon gibi oynarsak yeniden zirveyi ele geçiririz. Devre arasında iyi çalıştınız ama Osmanlıspor maçında bu çalışmanın karşılığını sahada göremedik. Antalyaspor karşılaşmasında böyle oynamayacağınızı düşünüyorum. Çıkın kendi oyununuzu oynayın, istekli olun ve kazanın’’ diye konuştu.

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