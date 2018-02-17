Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakem Alper Ulusoy'un kararlarına tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maça iyi başladık, gol attık. Golden sonra pozisyon da bulduk. Uzun toplarla etkili olmayı çalıştı Konyaspor, o bölüme sıkıntımız oldu. Oyunun düzenini bozan, futbolcuların sinirini bozan futbol dışı olaylar gerçekleşti. Golü yedikten sonra da oyunun kontrolü bizdeydi. Ama hakem faktörü nedeniyle oyuncularım oyundan koptu. Türkiye'de algı operasyonu, hakeme baskı seyirci baskısı olacak. Pepe ve Talisca'ya hangi akla hizmet sarı kart gösterildi anlamıyorum. Bugün iki puanla beraber iki de oyuncu kaybettik maçta. Bizim oyuncumuza ceza sahası içinde yapılan harekete devam edip aynı pozsiyonu ceza sahası dışında veriyorsan oyunun kontrolünü kaybetmişsin demektir. Bugün futbol dışında, bizim dışımızda gelişen olaylar oldu. Biz de ayak uydursaydık daha kötü olurdu. Bu böyle devam edecek gibi duruyor. Zaten böyleydi. Kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor."

BASIN TOPLANTISINDA GERİLİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası basın toplantısında kendisine sorulan soruya sinirlenerek gazeteciyle tartıştı.



Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş zorlu 90 dakikanın ardından basın toplantısında maçı değerlendirdi. Oyun oynayarak kazanacaklarını düşündükleri bir maçta 2 puan kaybettiklerini kaydeden Şenol Güneş, "İlk yarı rakibi kaleye getirmeden gol bulduk, goller atabilirdik. İlk yarının son 10 dakikasında geriye çekilerek rakibin üzerimize gelmesini sağladık. İkinci yarının başında bu devam etti o arada golü yedik. Özellikle ikinci yarı futbol dışında çıktı olaylar. Özellikle ilk yarı yediğimiz sarı kartlar oyuncuları etkiledi. Çünkü oyun algı operasyonu içerisinde başka noktaya gitti. Burada bizimde hatamız var çünkü hiçbir şeye sinirlenmeden oynamamız gerekiyor. Oyun kontrolü elimizde olmasına rağmen düşündüğümüz oyun tarzını sahaya yansıtamadık. Oyun hakimiyeti bizde ama disiplinli görerek oynama düşüncemiz tamamen dağıldı. Maçın tamamına bakarsak hem oyun hem pozisyon üstünlüğüne rağmen maçı kazanmamız gerekirken 1 puan kazanmak isteyen takımın başarılı olduğunu bizimde 2 puan ve 2 oyuncu kaybettiğimiz bir maç. Üzgünüz çünkü çok rahat kazanacağımız bir maçta beklenmeyen şekilde 2 puan kaybettik" dedi.

O SORUYA ÇOK SİNİRLENDİ...

Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde kendisiyle tokalaşmak isteyen Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'i hakemlere doğru itmesinin sorulması üzerine Şenol Güneş soruyu soran gazeteciyle tartıştı. Soruya çok sinirlendiği gözlenen Güneş, "Bunları böyle yönetiyorlar, yönlendiriyorlar" dedi.



"Sizin sorunuz ne?" şeklindeki çıkışının ardından gazetecinin, "Hareketinizin doğru olup olmadığını ve Konyaspor'un hakemle kazandığı iması oldu" şeklinde sözüne Şenol Güneş, "Siz benim ne yaptığımı mı söylüyorsunuz. Ben hakemle ilgili girsem her şeye girerim zaten. Konuşmamın sizin için sakıncası yok ama benim için var. Biz konuşunca neler olacağını biliyoruz. O pozisyonla ilgili oyuncularımı geri alıp hakeme gitmeyin Konyasporlular tebrik etsin diye gittim. Ne var bunda, siz ne anladınız bunda. Bir mahsuru mu var. Oyuncularım gitsin bir daha mı kart görsün. İşte Türkiye bu. Bunları böyle yönetiyorlar, yönlendiriyorlar, bu tipler. Soru sorun" diye konuştu.



Gazetecinin, "Gördüğüm görüntüyü söylüyorum" şeklinde sözüne sinirlenen Şenol Güneş sesini yükselterek, "Susar mısınız ben toplantı yapıyorum. Siz bana bir karar veriyorsunuz soru sormuyorsunuz. Sizin yaptığınız doğru değil, şık değil. Saygısızlık bu. Saygısızlık yapıyorsunuz. Siz bana neden gittiniz diye sorarsınız. Bir konu kanaati getirip bana soru soramazsınız. Bu saygısızlık olur. Kapatır mısınız" diye cevap verdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, söz verilen bir diğer gazetecinin de aynı soruyu soracağını söylemesi üzerine toplantıyı bitirerek ayrıldı.