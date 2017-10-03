Şenol Güneş'ten kavga tepkisi

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Sakinleşen Şenol Güneş'in, "Puan kaybı yaşanan maçlardan sonra hırs patlamaları görülebilir. Ama daha sakin olun" dediği ardından da, "Burası bizim özelimiz, burası BBG evi değil. Bunu dışarıya kim duyurdu, onu bulacağım" diyerek yaşananların dışarıya sızdırılmasına da tepki gösterdiği öğrenildi.