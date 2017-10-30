Şenol Güneş'ten Oğuzhan ve Medel açıklaması

Beşiktaş, Alanya deplasmanından istediğini alıp mutlu ve şen dönerken, geceye damgasını vuran olay ise Oğuzhan ve Medel’in teknik direktör Şenol Güneş’e karşı yaptıkları tavır oldu. Ligde 4 maç sonra kazanmak Kartal’ın imdadına yetişmiş, rahat bir nefes aldırmıştı. Ancak Oğuzhan’ın oyundan alınırken, Medel’in ise oyuna girme konusundaki isteksizliği ve bu konuda hocalarına karşı gösterdikleri tavır keyiflerin kaçmasına neden olmuştu.
‘ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’
Bu istenmeyen görüntülerin ardından teknik direktör Şenol Güneş’in nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olmuştu. Özellikle kaptan Oğuzhan’ın hocası Şenol Güneş’e karşı yaptığı hareketler tasvip edilmezken Güneş konuya yine de temkinli yaklaştı. Maç sonu yöneticilerle kısa süreli sohbet eden Güneş, “Maç içinde bunlar olur, normal karşılıyorum. Önemli olan devam etmemesi. Bu sürerse sorun olur. Biraz da medya tarafından abartıldığını düşünüyorum” dedi. Yöneticiler de hocanın bu tür sorunları çözeceğini ancak özellikle Oğuzhan’ın kaptan olması nedeniyle hareketlerine dikkat etmesi gerektiği yönünde fikir birliğine vardılar.
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