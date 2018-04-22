Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u, ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede 3-1 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti. Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Alvaro Negredo, Talisca ve Quaresma'dan geldi. Ligde gelecek hafta 63 puanlı lider Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş maç sonrasında sert açıklamalar yaptı. Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAKİT AYIRACAKSA BEN DE TRABZON'U, FENERBAHÇE'Yİ BEŞİKTAŞ'I TEMSİL ETMEYE HAZIRIM"
"Dirençli, kapanan, agresif oynayan bir takım Yeni Malatyaspor. Çok güzel bir maç oynadılar. Gole kadar iyiydik ama ondan sonra kopmalarımız oldu, oyunu yönlendiremedik. Hücumda ve savunmada dağınıktık, yardımlaşmadık. İkinci yarıda rakibi sahasında hapsettik. Erol hoca genç bir arkadaşım, takımını övdüm ama bir haksızlık varsa bize var. Yine aynı algı yaratılıyor. Konuşmamamız, afedersiniz salaklığımız değildir. Susmamız, bizim haksızlık yaptığımızı göstermez. Cumhurbaşkanımız beni aradı, 'Siz işinize bakın, biz halledeceğiz' dedi. Kendisi bu zor dönemde buna vakit ayıracaksa ben de Trabzon'u, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı temsil etmeye hazırım. Toplanıp konuşalım."
"BU ZİHNİYETLE MAÇ ALSANIZ NE OLUR?"
"Bu kadar kötü zihniyetle maç alsanız ne olur? Mühim olmadan ölüm haline getirmeden bunları yapmak. 2002'den sonra yine yaptılar. Bu tip medya mensuplarına hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkede sanatçıya ve sporcuya çok ayıp yapılıyor. Hiçbir yerde kimseye bir şey atılmasın."
AYKUT KOCAMAN SÖZLERİ...
"Aykut Kocaman gelmiş yanıma... Hatırlamıyorum ama bana gelip 'İyi misin' diye sormadı. Taş gelmiş çakmak gelmiş ben hatırlamıyorum. Yüzümü bile dönmedim. Eğer kumpas varsa böyle var. Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor."
"Beşiktaş kollanıyormuş. Evet, görüyoruz kollanıyor. Benim yaşıma eleştiri yapanlar inşallah bu yaşları görür. Allah onlara da bu yaşları göstersin. Bu ülkeden geçinenler daha dikkatli olsunlar. Yok şöyle yapıyor, böyle yapıyor... Sahada gerginlikler çıkıyordu ama kavgayı ben mi yarattım? Namusumuzla top oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda Pepe'yi Quaresma'yi çekime çağırıyorlar, sen onlara taş atıyorsun."
"EURO 2024 için Pepe'yi Quaresma'yı çağırıyorsunuz ama neyi tanıtacaksınız? Tanıtacak bir şey yok ki. Ben yoktan var ettim de geldim, siz bana bir şey vermediniz. Keşke verebilseydiniz."
"KAVGAYSA ONU DA YAPARIZ. BİR CANIMIZ VAR ONU DA VERİRİZ"
"Bu güvenlikçilerin hepsinin temizlenmesi lazım sahalardan. Biz güvenlikçilere kızımızı çocuğumuzu emanet ediyoruz, onlar adam dövüyor. Görüntüler var. Tünellere girmiyorum, oralara girecek olsam daha çok şey var. Kavgaysa onu da yaparız. Bir canımız var onu da veririz."
"Konu bana geliyor ben üzülüyorum. Konuyu ben mi çıkardım? Taşı ben mi attım? Gerçeği söyleyemiyorsunuz ki... Beşiktaşlı öyle diyor, Fenerbahçeli böyle diyor. Kültürümüz bitmiş, ahlak bitmiş. 50 yıl önce futbol için 'Serserilerin, ahlaksızların işi' diyorlardı. Ben 50 sene bunun savaşını verdim. Şimdi de serserilerin, ahlaksızların bu sporun içine ettiğini görüyorum."
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