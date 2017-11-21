Şenol Güneş'ten soyunma odasında zafer konuşması

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma sonrası teknik direktör Şenol Güneş soyunma odasına gelerek oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptı. İşte Şenol Güneş'in oyuncularıyla yaptığı konuşma:

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 21, 2017