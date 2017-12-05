Şenol Güneş'ten UEFA'ya tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolculardan Caner Erkin, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Leipzig karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Grupta denk takımlarla yarışa başladık. İyi başlayıp iyi bitirmek istiyorduk. Kazanarak ayrılmak bizi mutlu eder. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Başarılarını biliyoruz. Hepsi yetenekli oyuncular fakat tecrübe eksiklikleri var. Oyunumuzla iz bırakmak istiyorduk. Bundan önceki 5 maçta öyle oldu ve bundan sonra da öyle olmasını istiyoruz.

Oynadığımız 5 maçta iyi şeyler yapacağımızı gördük. Bütün oyuncuların çok iyi oynamasını bekliyorum. Leipzig, ligde biraz sıkıntı yaşıyor ama iyi oyuncuları var. İyi bir takım; bizim de iyi hocalarımız var. Güzel bir maç olmasını bekliyorum.

Futbol sahada 11'e 11 oynana bir oyun ama taraftarın olmadığı bir oyun eksikliktir. Bana göre haksızlık var. Lyon maçındaki olaylarda takımımız zarar görmüştür. Üzgünüm ama futbolun birleştirici bir unsur olduğunu düşünüyorum. Neden Almanya'da her iki taraftar yan yana maç izlemesin. Ama dünyadaki olayları görüyorsunuz. Futbolun buna katkı yapması gerekiyor. UEFA'nın kararı yanlıştır. Bunu demokrasi krizi gibi başımıza koyarak bunu her maç bizim kontrol ettirilmemiz doğru değildir. Başka çözüm yolu bulamadığı için Beşiktaş da bu kararı almıştır. Dünya ülkeleri birbirini kontrol edemiyor. Akıl tutulması var. Hepimiz burada kardeşçe oturabiliyoruz. Futbol böyle bir şey.

Sahadaki şiddetin her şeyine karşıyız. Futbolun birleştirici bir unsur olduğunu biliyoruz. 80'li yıllarda Köln akademisine eğitime gelmiştim. Buraya geldiğimizde yabancılık çekmediğimiz bir ülkede futbol sayesinde birlikte olabilirdik.

Pepe, Quaresma, Atiba ve Babel çok maç oynadılar ve yorgundular. Gökhan'ın da hafif sakatlığı vardı. Takımın yarısı değişecek ama değişen oyuncular da iyi oyuncular. Kimin oynadığı değil kimin nasıl oynadığı daha önemli. Çalışmanın karşılığında hedefe ulaşmanız gerekiyor. Ekip olmak çok önemli. Bu maç önemsiz değil.

Hedefimize ulaştık ama futbolda dün yoktur. Yarın ki maçtan sonra kazanmış olarak burada olmak istiyorum.

Hayat her gün kendini yenileme işidir. Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi'nde son maçta 1 puan alarak elendik. UEFA Ligi'nde son maçta mağlup olup elendik. Geçen sene yine son maçta kaybettik. Yeter artık dedik.

Şu andaki konum itibariyle Porto daha avantajlı ama Leipzig de iyi bir takım. Ben Leipzig'i beğeniyorum. Tecrübe eksikliği oldu. Bu yüzden durum bu noktaya geldi."

CANER ERKİN: "DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİM"

Caner Erkin ise "Futbolcunun her zaman oynaması lazım. Kariyerimde her zaman oynayan bir futbolcuydum. 1.5 ay çok uzun süre değil. Kendime inandığım için belki daha güçlü bir şekilde geri döneceğim.

Gülünce her şey geçer. Futbol bu. Galip de gelebiliriz mağlup olabiliriz de. Dersler çıkarmak lazım. Tekrardan söylüyorum gülünce her şey geçer.

Türkiye'ye bakılırsa zaten Beşiktaş hep üstte olması gereken bir takım. 2 senedir şampiyonuz. Bu sene de inşallah şampiyon oluruz. Avrupa'ya bakıldığında da, geçen sene son maçta kaybettik. Bu sene namağlup gruptan çıktık. Büyük bir kulübüz ve daha da büyüyoruz." diye konuştu.

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