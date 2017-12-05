Şenol Güneş'ten yardımcısı Şeref Çiçek'e sert tepki

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre; Şenol Güneş'in yanına gelerek kendisine bir şeyler söyleyen yardımcısı Şeref Çiçek, tecrübeli teknik adamın hışmına uğradı. Güneş, maçın da etkisiyle sinirine hakim olamayarak yardımcısını sert bir şekilde ittirdi. Çiçek ise beklemediği bu tepki karşısında kulübeye çekildi.